AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Markus Söder vor Ort: Firma aus Bayern zeigt unbemannten Kampfflieger

Markus Söder vor Ort: Firma aus Bayern zeigt unbemannten Kampfflieger

Helsing präsentiert mit CA-1 Europa ein Konzept für ein unbemanntes Kampfflugzeug, das mit KI gesteuert wird. Die Serienreife ist in vier Jahren geplant.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Helsing zeigt Designstudie für unbemanntes Kampfflugzeug
Peter Kneffel/dpa 3 Helsing zeigt Designstudie für unbemanntes Kampfflugzeug
Helsing zeigt Designstudie für unbemanntes Kampfflugzeug
Peter Kneffel/dpa 3 Helsing zeigt Designstudie für unbemanntes Kampfflugzeug
Helsing zeigt Designstudie für unbemanntes Kampfflugzeug
Peter Kneffel/dpa 3 Helsing zeigt Designstudie für unbemanntes Kampfflugzeug
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Das auf KI-Technologien spezialisierte Rüstungsunternehmen Helsing hat ein Konzept für ein unbemanntes Kampfflugzeug vorgestellt. Die als CA-1 Europa bezeichnete Designstudie solle gemeinsam mit europäischen Industriepartnern entwickelt werden und innerhalb von vier Jahren serienreif sein, teilte das Unternehmen mit.

Die Entwicklung und Tests von CA-1 Europa finden demnach bei Grob Aircraft in Tussenhausen im Allgäu statt. Im Juni hatte Helsing die Übernahme des bayerischen Leichtflugzeugherstellers bekanntgegeben. 

Helsing erklärte nun, das unbemannte Kampfflugzeug solle vom KI-Piloten Centaur gesteuert werden. Das Unternehmen verspricht einen autonomen "Mehrzweckjet mit hoher Unterschallgeschwindigkeit" auf Basis eines massenproduzierbaren Flugzeugkörpers. Die Software erlaube die Integration von Sensoren, Selbstschutzsystemen und Bewaffnung.

CA-1 Europa werde Missionen einzeln oder als Teil eines Schwarms ausführen können. Das System könne für verschiedene Zwecke von Aufklärung bis zu Angriffen genutzt werden.

Zur Vorstellung der in dreieinhalb Monaten entwickelten Designstudie am Sitz von Grob Aircraft in Tussenhausen reisten der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) an. Söder sagte zu, dass Rüstungsunternehmen wie Helsing auch künftig von der bayerischen Staatsregierung gefördert würden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • HanneloreH am 26.09.2025 15:14 Uhr / Bewertung:

    Unser Showmaster wieder!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.