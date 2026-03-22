Grüner Oberbürgermeister für Neuburg an der Donau

Gerhard Schoder holt das Rathaus: Nach zwei Anläufen und trotz SPD-Unterstützung setzt sich der Grünen-Kandidat überraschend klar gegen die CSU durch.

Gerhard Schodervon den Grünen ist neuer OB von Neubrug an der Donau. (Handout)

Neuburg an der Donau hat einen grünen Oberbürgermeister. In der Stichwahl setzte sich Gerhard Schoder von den Grünen gegen den CSU-Bewerber Matthias Enghuber durch. Schoder bekam in der Stichwahl nach Auszählung aller Stimmen 58,8 Prozent, Enghuber landete bei 41,2 Prozent.

Schoder hatte bereits im ersten Durchgang vor zwei Wochen mit 38,4 Prozent der Stimmen vorn gelegen, Enghuber holte 32,7 Prozent der Stimmen.

Bis zur war Martin Heilig in Würzburg der einzige grüne Oberbürgermeister Bayerns.

Insgesamt hatten sich in Neuburg fünf Kandidaten um die Nachfolge von CSU-Amtsinhaber Bernhard Gmehling beworben, der das Amt mehr als 20 Jahre innehatte und dieses Jahr 67 Jahre alt wird.

Schoder war bereits zum zweiten Mal in der Stichwahl. Vor sechs Jahren hatte er in der Stichwahl gegen Gmehling verloren. Schoder hatte seine Parteizugehörigkeit zu den Grünen im Wahlkampf nicht in den Vordergrund gestellt, er war zugleich Kandidat der SPD.