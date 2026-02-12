Gefülltes Faschingsgebäck mit Risiko: Experten mahnen zur Vorsicht

Faschingskrapfen mit Cremefüllung stehen im Fokus von Lebensmittelbehörden: Bei Stichproben wurden 11 von 18 Proben beanstandet. Was die Experten zu Lagerung und Verzehr empfehlen.

Faschingskrapfen in allen Variationen locken derzeit in den Bäckereien nicht nur die Narren. (Archivbild)

Fasching ist Krapfenzeit, das Hefegebäck gibt es gerade in immer neuen Variationen: mit Marmelade, Schokofüllung, sogar Weißwurst – und: Creme. Gerade bei letzterer sei gelegentlich Vorsicht geboten, mahnt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL).

Die Lebensmittelwächter untersuchen regelmäßig zur Faschingszeit in Stichproben unter anderem die mikrobiologische Beschaffenheit des Gebäcks. In dieser Saison seien bisher 18 Proben von Krapfen mit Cremefüllung auf Keimbelastung hin untersucht worden – und elf wurden wegen lebensmittelhygienischer Gründe beanstandet.

Cremefüllung im Visier

Bei den Cremefüllungen könne es durch mangelnde Hygiene zu einem erhöhten Wachstum von Erregern kommen, von denen einige Magen-Darm-Erkrankungen auslösen könnten, etwa durch Salmonellen, erläuterte das LGL.

Bei neun untersuchten Proben waren den Angaben zufolge die Lagerungstemperaturen zu hoch, was das Wachstum von Keimen fördern könne. Bei zwei weiteren Proben wurden erhöhte Keimzahlen festgestellt. Nur eine dieser Proben sei aber als "nicht zum Verzehr geeignet" beurteilt worden. Salmonellen wurden in keiner Probe gefunden. Bei allen Beanstandungen wurde die jeweils zuständige Lebensmittelüberwachung informiert.

Im Vorjahr hatten die mikrobiologischen Krapfen-Analysen des LGL bei 24 Proben zwei Beanstandungen wegen erhöhter Keimzahlen von Bacillus cereus ergeben. Dieser Erreger kann Durchfall verursachen, führt aber in der Regel nur zu milden Erkrankungen – und das auch nur bei sehr hohen Keimzahlen. In den beiden genannten Fällen bestand kein gesundheitliches Risiko für Verbraucher.

Schleckermaul-Tipp: Möglichst gleich essen

Im Vergleich zur Marmeladenfüllung hat Creme keinen so hohen Zuckergehalt und keinen verringerten pH-Wert, was mikrobielles Wachstum üblicherweise eindämmt. Deshalb sei bei Creme-Krapfen bei der Herstellung, Verarbeitung und Lagerung spezielle Sorgfalt geboten, vor allem sollten sie kühl aufbewahrt werden. Das LGL rät zum raschen Verzehr – sonst gehöre das Gebäck in den Kühlschrank.

Zu den närrischsten Kreationen zählen dieses Jahr Weißwurst-Krapfen. Am Faschingsdienstag sind diese bei diversen Münchner Innenstadtwirten zu haben, unter anderem im Hofbräuhaus, im Augustiner am Dom und im Augustiner Stammhaus.