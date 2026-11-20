Am Samstag wird Hubert Aiwanger in seiner Heimat beigesetzt. Dann müssen sich die Freien Wähler personell neu aufstellen. Am Montag sollen wesentliche Entscheidungen verkündet werden - aber auch alle?

Nach dem plötzlichen Tod von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger Anfang November wollen die Freien Wähler nun in Kürze seine Nachfolge klären. Am Montag wollen Fraktion und Landesvorstand auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekanntgeben, wer Aiwanger als Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident nachfolgen soll. Man stehe in der Verantwortung, die erfolgreiche Arbeit für den Freistaat Bayern nahtlos fortzusetzen, hieß es in der am Freitag versandten Einladung zu dem Termin.

Offiziell muss der Nachfolger von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) benannt und anschließend im Landtag vereidigt werden. Das ist aber eine Formalie - die Nachfolgeentscheidung ist Sache des Koalitionspartners.

Ob am Montag auch bekanntgegeben werden könnte, wer Aiwanger als Bundes- und als Landesvorsitzender nachfolgen soll, blieb zunächst offen. In der Einladung war davon nicht die Rede. Allerdings hatten sich zuletzt Hinweise verdichtet, wonach gleich ein größeres Personaltableau präsentiert werden dürfte - also auch mit einem Vorschlag für die Bundes- und Landesspitze.

Aiwanger war am 4. November leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Nach einem Trauerstaatsakt am vergangenen Samstag in München soll er an diesem Samstag in seiner Heimat beigesetzt werden. Dazu werden erneut viele Trauergäste von nah und fern erwartet.