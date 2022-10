Ex-Mönch Anselm Bilgri heiratet seinen Mann kirchlich

Der frühere Benediktinermönch Anselm Bilgri (68) heiratet heute seinen Mann - und zwar in einer katholischen Kirche. Möglich ist das, weil der frühere römisch-katholische Geistliche inzwischen zu den liberaleren Altkatholiken übergetreten ist, in der auch gleichgeschlechtliche Ehen möglich sind. "Ich wollte in einer Kirche sein, in der ich mit meinem Mann verheiratet sein kann", hatte er seinen Übertritt unter anderem begründet.

07. Oktober 2022 - 17:34 Uhr | dpa

Anselm Bilgri, ehemaliger Mönch, blickt in die Kamera. © Matthias Balk/dpa/Archivbild