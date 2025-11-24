AZ-Plus
Erneut Glatteis möglich – Bayern zum Wochenstart zwischen Regen und Schnee

Mancherorts schneit's, woanders regnet es: Die eisigen Temperaturen sind passé.
AZ/dpa |
Mancherorts kann es noch glatt sein.
Mancherorts kann es noch glatt sein.

Auf Bayerns Straßen kann es auch am Montagmorgen noch sehr glatt sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Glatteis durch gefrierenden Regen im südlichen Mittelfranken bis nach Ober- und Niederbayern. Betroffen sei aber nicht der Bayerische Wald. Auf der A93 kam es erst in der Früh zu einem fatalen Unfall mit mehreren Beteiligten

In der Nacht zum Dienstag könnte sich in Niederbayern und dem östlichen Oberbayern beim Übergang von Regen in Schnee erneut Glatteis bilden. Auch in Franken sei dies bei leichtem Nieselregen möglich.

Von Schnee bis Regen

Mancherorts schneit es heute weiter, insbesondere im Bayerischen Wald, wo bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet werden. Vom Fichtelgebirge bis zur Oberpfalz könnten drei bis fünf Zentimeter fallen. Von Schwaben bis nach Mittelfranken könnte es anhaltend regnen. 

Gefrierender Regen ist weiter möglich.
Gefrierender Regen ist weiter möglich.

In der Nacht zum Dienstag erwartet der DWD Schnee südlich von Augsburg bis München sowie in Niederbayern, im Oberland und entlang des Inns. Im Oberallgäu könnten es bis zu 20 Zentimeter werden. In Franken und Niederbayern ist gefrierender Nieselregen möglich – Glatteisgefahr. 

Die Temperaturen sind nicht mehr ganz so frostig wie am Wochenende – von leichten Plusgraden bis leichtem Dauerfrost ist alles dabei.

