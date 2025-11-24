AZ-Plus

Glätteunfall auf A93: Mindestens drei Tote

Der Wetterdienst hatte vor glatten Straßen gewarnt: In der Oberpfalz kollidieren auf der rutschigen Autobahn 93 mehrere Fahrzeuge. Mindestens drei Menschen sterben.
Bei dem Unfall wurden mindestens drei Menschen getötet. (Symbolbild)
Bei dem Unfall wurden mindestens drei Menschen getötet. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 93 bei Maxhütte-Haidhof in der Oberpfalz sind mindestens drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Nach bisherigen Polizeierkenntnissen waren zwei Lastwagen und ein Auto in den Unfall am frühen Morgen verwickelt. Die Unfallursache war zunächst unklar, laut Polizei war es auf der Autobahn wetterbedingt glatt. 

Nach Unfall auf der A93: Umleitungen überlastet

Womöglich gebe es weitere beteiligte Fahrzeuge, dies sei aber noch nicht sicher. Mindestens ein weiterer Lastwagen und ein Auto könnten in den Unfall verwickelt sein, dies müsse aber noch ermittelt werden. 

Die Autobahn nördlich von Regensburg wurde nach dem Unfall zwischen 2 und 3 Uhr morgens in Fahrtrichtung Regensburg gesperrt. Dies werde auch noch mehrere Stunden so bleiben, sagte der Sprecher. Umleitungen seien eingerichtet worden, aber diese seien schon überlastet.

Nach bisherigen Polizeierkenntnissen saßen in einem verunglückten Auto sechs Menschen. Der Unfall ereignete sich etwa 150 Meter vor der Anschlussstelle Ponholz. Nördlich davon werde der Verkehr an der Anschlussstelle Teublitz von der Autobahn geleitet. Es gebe Verkehrsbehinderungen, sagte der Sprecher.

  • penach vor 26 Minuten / Bewertung:

    Beeindruckend wie man am frühen Morgen schon so einen unpassend geschmacklosen Kommentar verfassen kann.

  • OLGI vor 54 Minuten / Bewertung:

    Kein Glätteunfall. Die Ursache heißt nicht abgepasste Geschwindigkeit, vulgo Raserei. Trugen die Leute Autohelme? Die Polizei weist darauf hin, dass Helme schützen, auch wenn sie nicht vorgeschrieben sind.

