Er war der Angeklagte im Fall Hanna: Vor einem Jahr wurde Sebastian T. im wiederaufgerollten Verfahren vom Mordvorwurf freigesprochen. Ein gerechtes Urteil, findet seine Anwältin Regina Rick. Dennoch sieht sie in dem schnellen Freispruch auch eine vertane Chance. Die Hintergründe und was das Fehlurteil T. gekostet hat.

Sebastian T. (r.) im Oktober 2025 im Amtsgericht Laufen im Sitzungssaal. Dort fand der Prozess des Landgerichts Traunstein statt.

Es sind die ganz einfachen Dinge, die für Sebastian T. zu etwas Besonderem, Wertvollem geworden sind. "Es ist sehr befreiend, sich frei zu bewegen", sagt er in einem neuen Fernsehbeitrag für Spiegel TV, der am Montagabend bei RTL ausgestrahlt wurde. "Purer Luxus" sei das für ihn.

Und das hat seinen Grund: Der heute 24-Jährige war der Mittelpunkt eines Gerichtsverfahrens, das Deutschland und speziell Bayern über drei Jahre lang in Atem gehalten hat: der Eiskeller-Fall von Aschau im Chiemgau. An diesem Mittwoch (25. November) ist es genau ein Jahr her, dass T. am Ende des aufsehenerregenden Verfahrens in einem zweiten Urteil vom Vorwurf des Mordes freigesprochen wurde.

T. meldete sich zunächst als Zeuge

Rückblick: Im Oktober 2022 war die damals 23 Jahre alte Medizinstudentin Hanna W. von der Aschauer Diskothek Eiskeller aus nach Hause aufgebrochen – sie kam aber nie dort an. Später wurde ihre Leiche im Fluss Prien gefunden, nur noch halb bekleidet und mit Verletzungen. T., der in derselben Nacht in der Nähe joggte, meldete sich zunächst als Zeuge, geriet dann aber unter Tatverdacht.

Der Musikclub "Eiskeller" unterhalb des Schlosses Aschau im Chiemgau. © Uwe Lein/dpa

In einem ersten Urteil vom März 2024 wurde er, auch aufgrund der Aussage eines Mitgefangenen, wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu neun Jahren Haft verurteilt. Doch das Urteil des Landgerichts Traunstein wies Fehler auf, und im April 2025 hob der Bundesgerichtshof (BGH) es auf.

"Die Vorsitzende der Jugendkammer durfte nicht mehr mitwirken, nachdem sie sich Anfang Januar 2024 in E-Mails mit dem Staatsanwalt über die rechtliche und tatsächliche Würdigung der in der Hauptverhandlung gewonnenen Erkenntnisse ausgetauscht, die Verteidigung hierüber aber in Unkenntnis gelassen hatte", begründete der BGH sein Urteil. "Mit dem heimlichen Vorgehen konnte beim Angeklagten der Eindruck entstehen, dass die Vorsitzende sich nicht mehr unparteilich ihm gegenüber verhielt." Vor genau einem Jahr dann: der Freispruch.

Großer Andrang vor dem ersten Urteilsspruch 2024: Journalisten und Prozessbesucher warten im Landgericht Traunstein auf Einlass in den Gerichtssaal. © Lennart Preiss/dpa

"Ein gerechter Richterspruch", sagt in dem "Spiegel TV"-Beitrag T.s Anwältin Regina Rick, die auch bereits im sogenannten Badewannenmord eine Wiederaufnahme des Falls und letztlich den Freispruch des Angeklagten Manfred Genditzki erreicht hatte.

Hätte geklärt werden können, was Hanna zustieß?

Was Rick aber kritisiert: das Tempo, mit dem der Freispruch ausgesprochen wurde. "Mit diesem raschen Urteil hat das Gericht weder dem Angeklagten noch den Eltern des Mädchens einen Gefallen getan." Denn: Durch weitere Gutachten hätte gerichtlich geklärt werden können, was Hanna W. wirklich zugestoßen sei.

Richterin Heike Will (M.) 2025 im Sitzungssaal des Amtsgerichts Laufen, in dem der Prozess um den Tod von Hanna neu verhandelt wurde. © Felix Hörhager/dpa

So verweist Rick etwa auf ein Gutachten, wonach Verletzungen an der Leiche genau zu Schrauben an einem Wehr in der Prien passen, in dem sich des Öfteren Treibgut verfange und dann mehrfach gegen das Wehr schlage. "Es passt alles ganz genau zusammen", sagt Rick in dem TV-Beitrag.

In der ersten Verurteilung von T. hatte es noch geheißen, der junge Mann habe Hanna die Verletzungen mit einem stumpfen Gegenstand zugefügt.

Staatsanwaltschaft geht weiter von Verbrechen aus

Nach dem Freispruch des Angeklagten verkündeten Staatsanwaltschaft und Polizei im März dieses Jahres, man ermittle nun gegen Unbekannt. Nach verschiedenen Gutachten sei "weiterhin davon auszugehen, dass es sich um ein Gewaltverbrechen und nicht um einen Unfall gehandelt hat", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Traunstein.

"Was wollen die denn noch von mir?"

Im Fernsehbeitrag schildert T. die Abläufe, die letztlich zu seiner Verhaftung führten. Als er nach seiner ersten Zeugenaussage mehrfach vorgeladen wurde, habe er sich gewundert: "Was wollen die denn noch von mir?" Und: "In der zweiten Vernehmung ist der Ton ruppiger geworden."

Er habe ausgesagt, nicht zu wissen, was mit der Studentin geschehen sei. Da sei von ihm verlangt worden, zu spekulieren, was sich zugetragen haben könnte. "Ich habe gesagt, dass sie vielleicht irgendwer mitgenommen hat" – und ihr mit einem Stein auf den Kopf geschlagen hab. Genau das wurde T. später im Urteil vorgeworfen.

Rick widerspricht den Annahmen des Gerichts, sagt beispielsweise, dass ihr Mandant in jener Nacht in eine ganz andere Richtung gelaufen sei als Hanna.

"Sehenden Auges einen Unschuldigen verurteilt"

"Das Polizeiaufgebot stand vor der Tür", schildert T.s Mutter in dem Fernsehbeitrag den Moment, als das Zuhause des jungen Mannes durchsucht wurde, um Spuren von Hanna zu finden. Entdeckt wurde nichts. "Das ist kein einfacher Irrtum gewesen", resümiert Anwältin Rick. "Die haben sehenden Auges einen Unschuldigen verurteilt. Sehenden Auges."

Der damals angeklagte T. (l.) sitzt neben seiner Verteidigerin Regina Rick im Sitzungssaal im Landgericht. © Sabine Dobel/dpa

Ein weiterer Verteidiger zieht mit Bezug auf die erste Instanz am Landgericht Traunstein ein bitteres Fazit: "Ich möchte nicht wissen, wie viele von ihrer Kammer zu Unrecht Verurteilte in bayerischen Gefängnissen sitzen."

Wie die "OVB Heimatzeitungen" berichteten, könnte T. eine Haftentschädigung von mehr als 70.000 Euro zustehen, 75 Euro für jeden der 946 Tage in der JVA Traunstein. Allerdings wären von dieser Summe auch die Anwaltskosten zu tragen. Rick hatte angekündigt, am Landgericht Traunstein auf Amtshaftung zu klagen, so die Mediengruppe.

T. konnte nicht an seinen Ausbildungsplatz zurückkehren

Wie geht es T. heute? In der Umkleide eines Fitnessstudios sei er angepöbelt worden, berichtet er. Man wolle dort keine Mörder haben, hätten zwei Männer gesagt. An seinen alten Ausbildungsplatz habe er nicht zurückkehren können – die Belegschaft sei gespalten gewesen, was das Vertrauen in den Freispruch anging, erzählt T. nüchtern.

Laut TV-Beitrag ist er nun in die Forstwirtschaft gewechselt, weit weg von seinem Heimatort. Was er sich für die Zukunft wünscht? "Ich wünsche mir, dass ich mein Leben weiterführen kann." Ganz einfach.