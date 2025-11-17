AZ-Plus
Ein Adventstraum der ganz besonderen Art wartet hier auf Sie

Wenn die Adventszeit naht, verwandelt sich die Brauerei zum Kuchlbauer bereits zum 15. Mal in Folge in ein stimmungsvolles Lichtermeer. Vom 26. November bis 21. Dezember strahlen der Kuchlbauer Turm und das KunstHausAbendsberg im Lichterglanz.
Rund um den festlich beleuchteten Kuchlbauer Turm erwarten Sie zahlreiche Schmankerlbuden und unser Erdhügelhaus zum Aufwärmen und Ausruhen.
Mindestens 400.000 LED-Lichter lassen die Anlage des niederbayerischen Weissbierbrauers rund um den bekannten Kuchlbauer Turm und das KunstHausAbensberg in einer zauberhaften Weihnachtslandschaft erstrahlen.

Ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt 

Vom ersten Adventswochenende an wird Kuchlbauers Turmweihnacht zu einem Fest für alle Sinne – mit Glühwein, Bier, handwerklichen Schätzen, weihnachtlicher Musik und einer Atmosphäre, die zum Verweilen und Staunen einlädt.

Die magische Beleuchtung der Brauerei und der umliegenden Bauwerke durch mehr als 400.000 LED-Lichter sowie die glänzenden Fassaden, versetzen die Besucherinnen und Besucher bereits beim Ankommen in eine festliche Stimmung.
Die Kombination aus Bier, Handwerk und Kunst ist besonders, Bierliebhaber kommen nicht zu kurz. Wird gebraut, dann liegt ein bieriger Duft in der Luft. Der malzige Geruch aus dem Sudhaus legt sich über das Marktgelände und macht Lust auf die Weissbierspezialitäten der Brauerei. Diese lassen sich am besten in den beheizten Holzhütten oder im Erdhügelhaus nach einem Bummel über den Markt in gemütlicher Runde verkosten und genießen. 

Eine stimmungsvolle Kulisse 

Der  Kuchlbauer Turm und das KunstHausAbensberg sind eine Welt voller Lichter. Der Markt findet auf dem Gelände der Brauerei statt und umschließt den bekannten Kuchlbauer Turm, der nicht nur aufgrund seiner Höhe, sondern vor allem wegen der besonderen Baukunst nach Plänen des berühmten Künstlers Friedensreich Hundertwasser eine einzigartige Landmarke darstellt.

Lassen Sie sich neben dem KunstHausAbensberg heißen Glühwein und Waffeln schmecken, während die kleinen Besucher die Alpakas im Freigehege bestaunen können.
Das KunstHausAbensberg würdigt das Leben und die Werke des österreichischen Künstlers und reiht sich in die besondere Architektur ein. Das Lichtermeer aus LED-Lichtern setzt die farbenprächtigen Bauwerke und das historische Brauereigebäude in Szene und sorgt ab Einbruch der Dämmerung für eine unvergessliche Lichtsymphonie.

Magische Atmosphäre

Die besondere Beleuchtung der Brauerei und der umliegenden Bauwerke schafft eine beeindruckende, fast magische Adventsstimmung. Glänzende Fassaden, warmes Licht und das bunte Farbspiel Hundertwassers setzen Akzente, die Besucherinnen und Besucher bereits beim Ankommen in eine festliche Erwartung versetzen.

Der 35 m hohe Kuchlbauer Turm bietet eine atemberaubende Aussicht auf den einzigartigen Weihnachtsmarkt und das weihnachtlich illuminierte Abensberg.
In der Sternenalm wird Wärme spürbar: beheizt, festlich dekoriert und mit einer vielfältigen Auswahl an Kunsthandwerk. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine Mischung aus Handwerk, Kunst, kulinarischen Genüssen und familiärer Atmosphäre freuen.

Vielfalt und Regionalität

Kuchlbauers Turmweihnacht ist mehr als ein Weihnachtsmarkt: Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker öffnen ihre Stände und laden zum gemütlichen Bummel ein. Zwischen Glühwein, Punsch, Waffeln und regionalen Schmankerln lässt sich das eine oder andere hübsche Geschenk oder eine geschmackvolle Weihnachtsdekoration finden.

Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker öffnen ihre Stände und laden zum gemütlichen Bummel zwischen Glühwein, Punsch, Waffeln und regionalen Schmankerln ein.
Das liebevoll geschmückte Areal lädt zum Rundgang ein, bei dem man die Vielfalt regionaler Kunsthandwerke hautnah erleben kann. Für Familien bietet das Gelände neben dem Marktbummel reichlich Platz zum Verweilen und Staunen.

Ein besonderer Tipp

Als ein außergewöhnliches Highlight empfiehlt sich eine Führung durch Kuchlbauers Bierwelt mit anschließendem Aufstieg auf den 35 Meter hohen Kuchlbauer Turm. Dabei eröffnen sich beeindruckende Einblicke in Braukunst, Architektur und Geschichte des Bier-Kunst-Ortes. Die Aussicht von oben belohnt mit einem spektakulären Blick über das weihnachtlich illuminierte Abensberg – ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein.

Öffnungszeiten

  • Mi. 26.11.2025 – So. 21.12.2025 immer mittwochs bis sonntags 
  • Montag und Dienstag ist der Markt geschlossen 
  • Mittwochs und Donnerstags geöffnet von  14:00 - 21:00 Uhr
  • Freitags geöffnet von 14:00 bis 22:00 Uhr 
  • Samstags  geöffnet von 12:00 bis 22:00 Uhr                           
  • Sonntags geöffnet von 12:00 bis 21:00 Uhr                           
  • Eintritt: frei
  • Parkmöglichkeit Großparkplatz auf der Gillamooswiese (Münchener Str. 23., 93326 Abensberg) 

Für weitere Informationen zu Führungen und Programm: www.kuchlbauer.de

