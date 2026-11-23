Drohmails an Schulen, wüste Beschimpfungen und Massenanrufe bei Behörden: Ein 61-Jähriger stand in München vor Gericht. Welche Strafe verhängte das Landgericht?

München

Behördenmitarbeiter waren für ihn Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher, er beschimpfte sie und rief sogar zur Gewalt gegen diese auf - nun ist ein 61-Jähriger in München zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt worden. Das Landgericht München I sprach ihn unter anderem der Volksverhetzung, der Beleidigung und der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten schuldig. Laut Anklage hatte der Mann diese Taten im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit begangen.

Hitler-Bild und Drohmails an Schulen

Die Liste der Punkte, wegen derer der Mann verurteilt wurde, ist lang und spielt vorwiegend im Jahr 2021 während der Corona-Pandemie - und mit Anklängen an die Reichsbürgerszene. So hatte er nach Überzeugung des Gerichts ein Lichtbild von Adolf Hitler mit Hakenkreuz-Armbinde auf seinem Kanal eines Messengerdienstes gepostet. Auch wegen Droh-E-Mails an Schulen in ganz Deutschland wurde er verurteilt.

In der Anklage nennt die Generalstaatsanwaltschaft München zudem eine lange Liste von Vorfällen. Auslöser waren Fälle, in denen Menschen mit Behörden unzufrieden waren, etwa weil sie Besuch vom Jugendamt oder eine Ladung zum Gericht erhalten hatten. Über seinen Kanal hatten sie mit ihm Kontakt aufgenommen.

Als Rädelsführer aufgehetzt

Die Ermittler berichteten von Fällen, in denen der Mann auch selbst bei Behörden wie dem Jugendamt oder der Polizei angerufen hatte. Mitschnitte dieser Gespräche habe er dann samt den Kontaktdaten auf seinem Kanal veröffentlicht, verbunden mit der Bitte an die rund 52.500 Abonnenten, die Behörden mit Telefonanrufen und E-Mails regelrecht zu bombardieren - für die Betroffenen oft verstörend und beängstigend. Als Rädelsführer habe er sie aufgefordert und aufgehetzt, so die Generalstaatsanwaltschaft.

40 Anrufe in zwei Stunden

Allein ein einziger Zeuge erhielt binnen zwei Stunden rund 40 Anrufe, wie aus der Anklage hervorgeht. Der 61-Jährige war demnach in seiner Wortwahl ebenso wenig zimperlich, wie die anderen Anrufer. Das Amt solle der Frau ihre Kinder zurückgeben, "tun sie das, damit Sie weiterhin am Leben bleiben können", hieß es etwa in einem Fall. Und der Polizei im südhessischen Eschborn warf er demnach vor, Terroristen zu sein, die von den Militärs erschossen werden dürften. Die Rede war von Militärtribunalen, von Todesstrafe, satanischem Terror oder Pädokriminalität.

Das Landgericht München I hatte den Mann im September 2024 unter anderem wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob die Entscheidung aber teilweise auf und verwies das Verfahren in diesen Punkten zurück nach München.