Drei Monate nach Hölltenal-Flut: Mann immer noch vermisst

Regengüsse ohne Ende - und plötzlich eine Flutwelle: Wassermassen rissen im August an der berühmten Höllentalklamm nahe der Zugspitze eine junge Frau in den Tod. Auch ihr Partner wurde weggespült. Was geschah seitdem?

15. November 2021 - 05:22 Uhr | AZ/dpa

Die Höllentalklamm: Hier wird noch immer ein Mann vermisst © Peter Kneffel/dpa