Demonstranten fordern Prüfung rechtsextremer Parteien
Bis zu 2.000 Menschen haben nach Polizeiangaben in München für die Prüfung rechtsextremer Parteien durch das Bundesverfassungsgericht demonstriert. Sie beteiligten sich an der bundesweiten "PRÜF"-Kampagne. Die Versammlung sei ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Auch in Berlin, Stuttgart und anderen Städten demonstrierten Menschen.
"PRÜF" steht Veranstalterangaben zufolge für "Prüfung Rettet Übrigens Freiheit!". Die Veranstalter - in München die Gruppe "Bellevue di Monaco" - fordern die Prüfung von Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall oder als gesichert rechtsextrem eingestuft werden.
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