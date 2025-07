"Das war nicht gut" - Klose nach "Club"-Test unzufrieden

Der Club kassiert im Testspiel gegen den Pokalfinalisten Bielefeld eine Niederlage. Trainer Miroslav Klose ist nicht zufrieden. Er zählt zwei Wochen vor dem Saisonstart Mängel auf.

Brixen

Zwei Wochen vor dem Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg noch viel Arbeit vor sich. "Wir haben noch zwei Wochen bis zum Start, die wir nutzen werden", sagte Trainer Miroslav Klose nach der Testspiel-Niederlage gegen Arminia Bielefeld.

In dem über drei Drittel ausgetragenen Testspiel erzielten Joel Grodowski (33.) und Isaiah Young (69.) die Tore für den Pokalfinalisten aus Ostwestfalen. Semir Telalovic (86.) gelang beim 1:2 nur noch der Anschlusstreffer für die Franken.

"Wir haben heute viele Dinge nicht gut gemacht. Wir haben zu keiner Zeit unsere Positionierungen gefunden, sind nicht ins Kurzpassspiel gekommen und haben immer nur reagiert", haderte Klose am Tag vor der Abreise aus dem Trainingslager aus Südtirol am Sonntag. "Auch gegen den Ball haben wir keinen Zugriff bekommen. Das war heute nicht gut."

Club-Debüt für Lotschoschwili und Biron

Vor dem Anpfiff hatten Klose und Bielefeld-Coach Michel Kniat die Startaufstellungen ausgetauscht. "Das ist zwar unüblich, aber so können sich beide Mannschaften optimal auf die Partie vorbereiten", sagte Klose. "Da geht es dann um die Qualität und darum, Lösungen zu finden. So muss man nicht die erste halbe Stunde damit verbringen, sich auf den Gegner anzupassen."

In der Nürnberger Startelf in Brixen standen auch die beiden Neuzugänge Luka Lotschoschwili und Mickael Biron - und feierten ihr Debüt im Club-Trikot. Laut Beobachtern wusste Lotschoschwili mit seiner energischen Zweikampfführung zu gefallen.

Noch ein Test vor Saisonstart

Für die Nürnberger war es nach zwei lockeren Siegen zum Auftakt die zweite Niederlage nacheinander. Vor dem Saisonstart bestreiten die Nürnberger am Samstag noch ein Vorbereitungsspiel daheim gegen Borussia Mönchengladbach. In die neue Zweitliga-Saison starten die Franken am 2. August beim SV Elversberg.