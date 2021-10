"Landtag abberufen": Umstrittenes Volksbegehren läuft weiter mau

Das umstrittene, vor allem von sogenannten Querdenkern angestoßene Volksbegehren zur Auflösung des bayerischen Landtags hat kaum noch Chancen, die benötigten eine Million Unterschriften zu erreichen.

München - Kurz vor Ende der zweiwöchigen Eintragungsfrist war der Zulauf in vielen Städten in Bayern extrem gering: Die Beteiligung liegt meist rund um ein Prozent, oft auch noch darunter. Das ergab eine Stichprobe der AZ in mehreren Kommunen.

In München etwa trugen sich bis einschließlich Sonntag (24.10.) lediglich 7.009 Menschen in die städtischen Unterschriftenlisten ein, wie das KVR der AZ auf Nachfrage mitteilte - das entspricht knapp 0,8 Prozent aller Stimmberechtigten.

Kaum nennenswerte Eintragungen

Auch in Nürnberg, Würzberg und Augsburg sieht es nicht viel besser aus. Im Allgäu sind die Initiatoren ebenfalls weit entfernt vom nötigen Quorum: In Kaufbeuren haben bisher 630 Menschen unterschrieben (1,5 Prozent), in Memmingen li

Für das Erreichen der nächsten Stufe wären bis Mittwoch Woche (27. Oktober) die Unterschriften von bayernweit einer Million Wahlberechtigten nötig, das ist ein Anteil von mehr als zehn Prozent. Dass dieses Ziel noch erreicht wird, erscheint angesichts der Zahlen äußerst fraglich. Würde das Quorum erreicht, käme es - wenn der Landtag dann nicht vorher von sich aus aktiv wird - zu einem Volksentscheid.

Eine Million Unterschriften nötig

Die Verantwortlichen des in der Geschichte des Freistaats bislang einmaligen Volksbegehrens werden von der Staatsregierung in der "Querdenker"-Szene verortet. Mindestens einer davon ist sogar im Visier des Verfassungsschutzes: Der stellvertretende Beauftragte des Volksbegehrens, Karl Hilz, wird vom Landesamt für Verfassungsschutz dem Sammelbeobachtungsobjekt "Sicherheitsgefährdende demokratiefeindliche Bestrebungen" zugerechnet.

Die AfD, die selbst im Landtag sitzt, hat auf einem Landesparteitag am vergangenen Wochenende noch beschlossen, das Volksbegehren zu unterstützen. Die nächste Landtagswahl in Bayern findet im Herbst 2023 statt.