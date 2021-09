Dachbodenfund: Bayerns erste Briefmarke für 25.000 Euro unterm Hammer

Eine Korrespondenz, auf der gleich drei Marken des berühmten "Schwarzen Einsers" aufgeklebt sind, könnte der bayerischen Erbin nun mehrere Zehntausend Euro einbringen.

München/Wiesbaden - 25.000 Euro für einen alten Brief? Das hat selbst die Besitzerin überrascht. Doch so hoch ist die Schätzsumme für das geschichtsträchtige Stück, das demnächst - am 25. September - bei der Herbstauktion zum Sammelgebiet Altdeutsche Staaten von Heinrich Köhler in Wiesbaden unter den Hammer kommen soll.

Die Geschichte zum Bapperl: Die Besitzerin war durch Medienberichte auf die Briefmarkenversteigerung der besonders wertvollem Sammlung ERIVAN - die dem ehemaligen Tengelmann-Chef Erevan Haub gehörte - aufmerksam geworden – und erinnerte sich an die Familienkorrespondenz.

Bayerns erste Briefmarke unterm Hammer

Was Philatelisten daran erfreut, sind die seltenen Marken: ein Dreierstreifen von Bayerns erster Briefmarke, dem "Schwarzen Einser", in Kombination mit ihrer "blauen Schwester" zu drei Kreuzern.

Neben den bayerischen Marken können weitere Raritäten ersteigert werden, etwa ein Brief aus dem 1937 in Nordamerika verunglückten Zeppelin "Hindenburg", der seiner Empfängerin verkohlt und in einer Cellophanhülle, aber noch lesbar zugestellt wurde.

Weitere Highlights sind ein Ersttagsbrief von Hannover nach Chile (Startgebot: 50.000 Euro), ein Brief aus Deutschlands ältestem Seebad Heiligendamm (Startgebot: 30.000 Euro) und ein Brief vom Oldenburger Kunstverein nach Zürich (Startgebot: 20.000 Euro).