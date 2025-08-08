AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • CSU-Kreise: Waren über Israel-Entscheidung nicht informiert

CSU-Kreise: Waren über Israel-Entscheidung nicht informiert

Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit einem Teilstopp von Waffenlieferungen gen Israel überrascht. Die CSU war nach eigener Darstellung nicht über den Schritt informiert.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die CSU wusste nach eigener Darstellung nichts von der Entscheidung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Rüstungsexperte nach Israel teilweise nicht mehr zu genehmigen (Symbolbild).
Die CSU wusste nach eigener Darstellung nichts von der Entscheidung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Rüstungsexperte nach Israel teilweise nicht mehr zu genehmigen (Symbolbild). © Sven Hoppe/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Berlin/München

Der von der Bundesregierung verhängte Teil-Stopp von Rüstungsexporten nach Israel war offenbar nicht mit der CDU-Schwesterpartei CSU abgesprochen. Einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Parteikreisen in München bestätigt. 

"Bild" hatte berichtet, die CSU sei an der Entscheidung nicht beteiligt gewesen und sei davon auch überrascht worden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte seine Entscheidung mit dem in der vergangenen Nacht vom israelischen Kabinett beschlossenen, noch härteren militärischen Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen begründet.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.