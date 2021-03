Corona-"Ruhetag": Habe ich am Gründonnerstag arbeitsfrei?

Die "erweiterte Ruhezeit" über Ostern sorgt dafür, dass am Gründonnerstag in diesem Jahr Regeln wie an Feiertagen gelten. Für Arbeitnehmer bedeutet das gleichzeitig, dass sie am 1. April wohl nicht arbeiten müssen.

Die Büros in Bayern werden am Gründonnerstag weitgehend leer bleiben. Arbeitnehmer müssen am Ruhetag nicht arbeiten. (Symbolbild)

München - Der Gründonnerstag soll in diesem Jahr faktisch zum Feiertag werden – das gab Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Sitzung des Kabinetts am Dienstag bekannt. "Der Bund macht heute noch die Rechtsgrundlage dafür", dass sowohl der Gründonnerstag wie auch der Karsamstag "wie ein Sonn- und Feiertag behandelt wird", sagte Söder.

Oster-Lockdown verschärft: "Erweitere Ruhezeit" von 1. bis 5. April

Bund und Länder hatten bei den Beratungen tags zuvor eine "erweitere Ruhezeit" über Ostern beschlossen – Gründonnerstag (1. April) und Karsamstag (3. April) werden dabei als "Ruhetage" betrachtet, an denen strengere Regeln gelten. Unter anderem werden die Kontakte beschränkt, zudem gibt es ein Ansammlungsverbot vom 1. bis einschließlich 5. April.

"Die Regelung wird analog sein zu Sonn- und Feiertagen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf der Pressekonferenz nach dem Bund-Länder-Gipfel. "Selbstverständlich werden Tankstellen geöffnet haben, das ist gar keine Frage. So wie an Sonn- und Feiertagen auch bestimmte Unternehmen arbeiten können, so ähnlich wird es auch an den 'Ruhetagen' geregelt werden." Heißt: An den "Ruhetagen" an Gründonnerstag und Karsamstag darf theoretisch gearbeitet werden, wenn es dafür eine entsprechende Sondererlaubnis gibt.

Die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wird um folgenden Passus ergänzt: "Betriebe, Ladengeschäfte, Unternehmen und Behörden bleiben am 1. April 2021 (Gründonnerstag) und am 3. April 2021 (Karsamstag) wie an den Osterfeiertagen geschlossen; am Samstag, den 3. April 2021, wird ausschließlich der Lebensmittelhandel geöffnet."

Arbeitnehmer haben am Gründonnerstag arbeitsfrei

Weil am diesjährigen Gründonnerstag also die gleichen Regeln wie an einem "normalen" Sonn- oder Feiertag gelten sollen, heißt das für Arbeitnehmer auch, dass sie heuer an diesem Tag nicht arbeiten müssen. "Für Arbeitnehmer, die dennoch arbeiten müssen, würde das Zuschläge bedeuten", sagte Söder am Dienstag.

Auch Arbeitnehmer, die aufgrund der Corona-Krise ohnehin schon von zu Hause aus arbeiten, haben am 1. April frei. "Ruhetag bleibt Ruhetag. Also auch Arbeitnehmer, die ansonsten im Homeoffice gearbeitet hätten, können sich auf einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag freuen", sagt Marc-Oliver Schulze, Fachanwalt für Arbeitsrecht dazu.

Wer darf an "Ruhetagen" arbeiten?

Ungeachtet der Corona-Krise darf dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG, §10 (1)) zufolge an Sonn- und Feiertagen nur in folgenden Bereichen gearbeitet werden: Rettungsdienste, Polizei und Behörden, Krankenhauspersonal, Gaststätten- und Hotelpersonal, Mitarbeiter bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, in Kirchen, Verbänden, Vereinen, Parteien, bei Sportveranstaltungen, beim Rundfunk und bei der Presse, bei Messen und Märkten, in Verkehrsbetrieben, bei der Energie- und Wasserversorgung, in der Landwirtschaft und im Bewachungsgewerbe, bei der Reinigung von Betriebseinrichtungen und ähnliches.

Durch die Pandemie fallen etliche dieser Bereiche derzeit jedoch freilich weg – etwa weite Teile der Gastronomie sowie Kultureinrichtungen.