Chiemseer bringt neues Bier auf den Markt – mit einer Besonderheit

Die Chiemseer Brauerei aus Rosenheim bringt ein neues Bier auf den Markt – ohne Promille. Die Brauerei aus der Paulaner-Gruppe unterbietet Mitbewerber mit einem entscheidenden Merkmal.

Alkoholfreies Helles als Erfrischung bei einer Wanderung: Aktive, sportliche Menschen stellt man sich bei Chiemseer für das neue Produkt als Zielgruppe vor.

Alkoholfreie Biere sind voll im Trend. Siehe Augustiner oder Tegernseer. Jetzt mischt auch Chiemseer mit: Die Spezialitätenbrauerei aus Rosenheim, die zur Paulaner-Brauerei-Gruppe gehört, bringt das neue Chiemseer Hell 0,0 Prozent auf den Markt.

Marketing-Director der Paulaner-Brauerei-Gruppe, Henner Höper, sagt laut Mitteilung: "Alkoholfreies Bier ist für uns kein Verzicht, sondern ein modernes Upgrade des Biergenusses."

An diese Menschen sei das neue Alkoholfreie gerichtet: "Unsere Zielgruppe lebt spontan, sportlich und draußen – und genau dafür ist Chiemseer Hell 0,0 % gemacht." Man könne dieses Bier ohne Promille "einfach immer trinken". Angekündigt wird es als "angenehm leicht, erfrischend und unkompliziert".

Gar kein Restalkohol im Bier

Das Besondere: Es steckt überhaupt kein Alkohol drin und das Produkt sei damit "eines der ersten Hellbiere mit 0,0 % Alkohol". Bei der Produktbeschreibung beim Pendant von Augustiner heißt es zum Beispiel, es beinhalte einen Restalkoholgehalt von weniger als 0,5 Prozent vol. Ebenso beim Tegernseer.

So schaut das neue Bier von Chiemseer aus. © Chiemseer

Ist alkoholfrei nicht automatisch ganz ohne Promille? Der Deutsche Brauerbund erklärt grundsätzlich: "Bedingt durch die Herstellungsprozesse können alkoholfreie Biere bis zu 0,5 Volumenprozent Alkohol enthalten – Spuren von Alkohol, die jedoch so gering sind, dass sie keinerlei physiologische Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben."

So viel Alkohol steckt in der Regel in Alkoholfreiem

Ein Sprecher von Chiemseer sagt der AZ, dass es zwar schon komplett alkoholfreie Pils-Biere oder Weißbiere gebe. Aber bei Hellbieren ist dies noch nicht so verbreitet.

Das bestätigt Walter König vom Bayerischen Brauerbund. Er ordnet für die AZ ein: "Die meisten alkoholfreien Hellbiere sind normale alkoholfreie Biere mit bis zu 0,5 Prozent Alkohol." Konkreter: "Die meisten haben zwischen 0,3 und 0,4 Prozent." Deswegen sagt König: "Bei den Hellbieren ist das Chiemseer eines der ersten mit 0,0 Prozent Alkohol."

"Marketing": So sieht es der Brauerbund

Er sagt aber auch über diesen feinen Unterschied: "Physiologisch ist das für den menschlichen Körper irrelevant. Es macht keinen Unterschied. Man sollte nicht glauben, dass ein 0,0-Bier noch kalorienärmer oder noch gesünder ist." Für ihn ist das eher "Marketing".

Groß auf dem Etikett prangt: 0,0 Prozent. © Chiemseer

Die Herstellung ist jedoch schwieriger. König sagt: "Es ist eine besondere Herausforderung, geschmacklich ein gutes Hellbier hinzubekommen mit 0,0. Denn auch schon ein bisschen Alkohol – und sei es nur 0,3 oder 0,4 – trägt zum Geschmack bei."

Ab wann das neue Produkt verfügbar ist

Das bestätigt auch ein Sprecher von Chiemseer: "Es ist eine Herausforderung, denn Alkohol ist auch ein Geschmacksträger. Aber wir haben mit unserer Brauerei-Gruppe das Glück, dass wir zum Beispiel schon mit dem 0,0-Weißbier erprobt sind."

Mit seinem alkoholfreien Bier einen Hit gelandet hat Augustiner. © imago

Das neue Produkt sei ab 11. Mai 2026 verfügbar, es könne möglicherweise etwas dauern, bis es überall im Handel ausgeliefert ist. Auch in München soll es das neue Alkoholfreie von Chiemseer künftig geben. Optisch setzt man auf den "vertrauten Chiemseer Look". Die Preisgestaltung obliege dem Handel.

Aktuellen Zahlen des Bayerischen Brauerbundes zufolge kommen alkoholfreie Biere im Freistaat mittlerweile auf ein Volumen von 2,5 Millionen Hektoliter (zehn Prozent des Produktionsanteils).