Bus mit 50 Kindern und Jugendlichen strandet auf Autobahn

Auf der Autobahn hat ein Bus mit Kindern und Jugendlichen eine schwere Panne. Die Polizei bringt die Fahrgäste deshalb zu einer Rastanlage. Und der Bus? Ist plötzlich verschwunden.

Theres

Rund 50 Kinder und Jugendliche sind in der Nacht auf der Autobahn 70 in Unterfranken gestrandet, weil sich an ihrem Bus zwei Reifen von der Hinterachse gelöst hatten. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck konnte aber helfen, wie die Beamten mitteilten: Die Kinder, Jugendlichen und ihre Betreuer seien mit Kleinbussen "im Pendelverkehr über mehrere Stunden hinweg" zur Rastanlage Werneck gebracht worden. Dort warteten sie demnach auf einen Ersatzbus.

Der Bus der polnischen Reisegruppe wurde in eine Werkstatt transportiert - allerdings war er laut Polizei dort am Morgen vom Gelände verschwunden. Da das Fahrzeug nicht verkehrstüchtig sei, habe man es zur Fahndung ausgeschrieben, teilte die Polizei mit.