Briefe-Flut ans Christkind: "Wie siehst Du aus?"

Seit Wochen flattern immer mehr Briefe an Bayerns Christkind: Mehr als 4000 haben das einzige Weihnachtspostamt des Freistaats im unterfränkischen Himmelstadt bereits erreicht. Ein Thema jenseits der Geschenke beschäftigt die Kinder besonders.

Himmelstadt - "Wie siehst Du aus?" oder "Bist Du mit dem Weihnachtsmann verwandt?": Solche und ähnliche Fragen erreichen das Christkind im unterfränkischen Himmelstadt alljährlich. Auch heuer wird Bayerns einziges Weihnachtspostamt wieder mit Wunschzetteln und Briefen aus aller Welt überhäuft. Mehr als 4.000 sind schon eingetroffen, vergangenes Jahr kamen etwa 65.000 bis Ende Dezember.

Christkind wohnt in Unterfranken

Darin gehe es längst nicht nur um die passenden Geschenke zum Fest, sagt die ehrenamtliche Leiterin der Poststelle, Rosemarie Schotte. Die Corona-Pandemie sei das Thema in diesem Jahr - auch beim Nachwuchs.

"Es belastet die Kinder sehr, dass sie ihre Großeltern nicht besuchen können", erzählt Schotte, die am Nikolaustag 80 Jahre alt wird. Sie wollten Oma und Opa schützen, seien aber sehr traurig über die Situation. Auch dass viele Kinder sich nicht mehr wie noch im vergangenen Jahr unbeschwert mit ihren Freunden treffen könnten, beschäftige die Kinder.

Persönliche Antwort vom Christkind

Bis kurz vor Heiligabend sollen die Einsendungen aus aller Welt beantwortet werden - teils persönlich, teils mit einem standardisierten Schreiben. Das Weihnachtspostamt in dem kleinen Dorf im Landkreis Main-Spessart gibt es seit 1986, damals kamen jedes Jahr etwa 3500 Briefe an. Schotte hilft seit 1993 mit, heuer sind es etwa 35 Ehrenamtliche.

Waschkorbweise Briefe an das Christkind

Bis zum Heiligen Abend werden die emsigen Helfer des Christkindes dutzende Wäschekörbe mit Briefen bearbeitet haben. Vielfach haben die Kinder die Schreiben fantasievoll bemalt, mit Bildchen verziert oder anderweitig ausgeschmückt. Das Christkind schert sich nicht um Rechtschreibfehler oder Kleberreste. Jeder Wunschzettel wird beantwortet, auch wenn die Eltern mitgeholfen haben.

Die Kinder wünschen sich nach Schottes Worten vor allem Einhörner, Spielzeug, Computer, Tiere und Elektronikartikel. Viele berichteten dem Christkind aber auch von ihren Sorgen.

Ganz oben auf dem Weihnachts-Wunschzettel: Einhörner

Coronabedingt bleiben in diesem Jahr die Türen der himmlischen Weihnachtspostfiliale für Besucher geschlossen. Wer will, kann seinen Wunschzettel dennoch persönlich vorbeibringen und durch ein Fenster reichen. Zudem gibt es einen extra aufgestellten Briefkasten nur für Weihnachtspost der Kinder.

Wer Antwort vom Christkind haben möchte, sollte seinen Brief "An das Christkind, Kirchplatz 3, 97267 Himmelstadt" adressieren. Bundesweit gibt es sechs weitere Weihnachtspostfilialen, an die auch Briefe an den Weihnachtsmann oder Nikolaus geschickt werden können.