Auf dem Etikett steht alkoholfrei - aber in der Flasche ist Bier mit Alkohol: Eine Brauerei ruft wegen falscher Etiketten einen Teil ihrer Produkte zurück. Aber nur solche mit einem bestimmten Datum.

Die oberfränkische Weismainer Brauerei ruft wegen einer falschen Etikettierung einzelner Flaschen vorsorglich ihr "Weismainer Hefe-Weißbier" mit Mindesthaltbarkeitsdatum 26.05.2027 zurück. Bei der Etikettierung einzelner Flaschen sei versehentlich ein Bauchetikett mit der Angabe "Alkoholfrei" angebracht worden, obwohl das Produkt einen Alkoholgehalt von 5,5 Prozent habe, teilte die Brauerei am Abend mit. Rücken- und Halsetikett seien korrekt und verwiesen auf den richtigen Alkoholgehalt.

Betroffen seien ausschließlich Flaschen mit Mindesthaltbarkeitsdatum 26.05.2027. Die Produkte seien in Bayern, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Berlin und Rheinland-Pfalz in den Handel gebracht und über weitere Vertriebskanäle wie Gastronomie und Heimdienst verteilt worden.

Rückgabe auch ohne Kassenbon möglich

"Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verbraucher aufgrund der fehlerhaften Kennzeichnung ungewollt alkoholhaltiges Bier zu sich nehmen", hieß es in der Mitteilung der Brauerei. Kunden, die das entsprechende Produkt erworben hätten, könnten dies an ihrer Einkaufsstelle zurückgeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet, hieß es.

Die Weismainer Brauerei habe den Vorfall umgehend untersucht und die zuständigen Behörden informiert. Qualität und Sicherheit hätten oberste Priorität. "Umso mehr bedauert das Unternehmen den Vorfall und entschuldigt sich ausdrücklich bei allen Kunden für entstandene Unannehmlichkeiten."