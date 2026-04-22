Bis zu 19 Grad: Sonne und Wärme in Aussicht

Nach einer kalten Nacht mit Minusgraden sind die Wetteraussichten für ganz Bayern erfreulich.

Es wird in ganz Bayern wärmer und sonniger: Nach einer kalten Nacht mit leichten Minusgraden erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für heute vielerorts Sonne. Die Höchstwerte liegen demnach bei 12 Grad im Hofer Land und bei bis zu 19 Grad am Untermain.

Am Donnerstag soll es dann bayernweit blauen Himmel geben und mit Höchsttemperaturen von 16 bis 21 Grad noch etwas wärmer werden. Am Freitag wird es laut DWD erneut sehr sonnig, die Temperaturen steigen in manchen Regionen auf bis zu 22 Grad. Die Nächte allerdings bleiben kühl.