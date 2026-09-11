Bei Söder zu Gast: Roter Teppich und Lebkuchenherz für Präsidenten der Emirate

Brezen, Trachten und ein großes Lebkuchenherz: So hat Markus Söder (CSU) den Präsidenten der VAE in München in Empfang genommen. Die bayerisch-emiratische Übereinstimmung gilt auch fürs Schuhwerk.

Ehrenformation der bayerischen Polizei im Kaiserhof der Münchner Residenz: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Morgen den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Mohammed bin Sajid, mit landestypischem Empfang und rotem Teppich begrüßt. Ein Detail, das mehreren Augenzeugen auffiel: Söder und der Staatsgast trugen offensichtlich das gleiche Sportschuhmodell.

Nach dem Empfang trug sich Mohammed bin Sajid in das Gästebuch der Bayerischen Staatsregierung ein. Kinder des bayerischen Trachtenverbands überreichten dem Staatsgast ein großes Lebkuchenherz. Anschließend zogen sich Söder und der emiratische Präsident zu einem Gespräch im Kaisersaal der Residenz zurück. Auf dem Tisch standen unter anderem bayerische Brezen.

Am Mittag sind Söder und sein Besucher auf Einladung von Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) zu Gast beim Wirtschaftsforum im Festsaal des Bayerischen Hofs.

Emirate kündigten Milliarden-Investitionen an

Mohammed bin Sajid hatte am Donnerstag seinen zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Es ist der erste eines Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in Deutschland überhaupt. Die Emirate wollen weitere 40 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Damit wird die bisherige Investitionssumme des Golfstaates in die deutsche Wirtschaft von rund 34 Milliarden Euro mehr als verdoppelt.