Bei Mühldorf: Grillhendlwagen brennt auf der Autobahn

Weil ein Grillhendlwagen nach einem Unfall in Flammen aufgegangen war, musste die A94 in Höhe der Anschlussstelle Mühldorf-West stundenlang gesperrt werden. Der Fahrer des Kleinlasters blieb unverletzt.

Die Fahrbahn wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Ebenso liefen Betriebsstoffe an der Unfallstelle aus.

Mühldorf am Inn - Ein Grillhendlwagen ist auf der Autobahn A 94 bei Mühldorf am Inn ausgebrannt.

Das Fahrzeug war am Donnerstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, in die Mittelleitplanke gefahren, auf die Seite gefallen und brannte dann lichterloh. Die Ursache des Unfalls war ein defekter Reifen, wie die Polizei mitteilte.

Der 21-jährige Fahrer aus dem Landkreis Rosenheim blieb unverletzt. Weil die Küche des Imbisswagens mit Gas betrieben wurde, waren die Löscharbeiten schwierig. Die Autobahn war in Richtung Passau stundenlang gesperrt. Der Schaden am Wagen beträgt rund 10.000 Euro.

Vollsperre auf A94 sorgt für Verkehrsbehinderungen

Der Brand am Fahrzeug wurde durch die Feuerwehren Altmühldorf, Heldenstein, Mühldorf und Ampfing gelöscht. Die Fahrbahn wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen, zudem liefen Betriebsstoffe an der Unfallstelle aus.

Die Vollsperre der Richtungsfahrbahn Passau ab der Anschlussstelle Mühldorf-West bestand bis gegen 14 Uhr, es kam zu erheblichen Behinderungen im Umfeld der Autobahn.