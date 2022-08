Freilassing: Verfolgungsjagd mit mutmaßlichen Schleusern

Zwei mutmaßliche Schleuser sind nach einer waghalsigen Verfolgungsjagd in Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) von der Bundespolizei gestellt worden.

Freilassing - Beamte in einem Streifenwagen hatten das Auto mit ausländischem Kennzeichen kontrollieren wollen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer ignorierte das Anhaltesignal jedoch und konnte zunächst entkommen. Wenig später sichteten die Polizisten das Fahrzeug wieder und nahmen erneut die Verfolgung auf. Das Auto raste weiter mit teilweise bis zu 140 Stundenkilometer. Bei einem gefährlichen Überholmanöver sei es fast zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Wagen gekommen. An einer zwischenzeitlich eingerichteten Kontrollstelle konnten die Beamten das Auto am Montagabend schließlich stoppen.

Der 26 Jahre alter Fahrer sowie sein 29 Jahre alter Beifahrer wurden - nach erheblichem Widerstand - von der Polizei festgenommen. Die mutmaßlichen Schleuser wollten vermutlich acht Menschen - drei Erwachsene und fünf Kinder - einschleusen. Der Fahrer und sein Beifahrer müssen sich nun wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährdenden Bedingungen verantworten. Außerdem erwarten den Fahrer zusätzliche Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, versuchter unerlaubter Einreise sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.