Vom Ableben seines Wirtschaftsministers erfährt Markus Söder auf ungewöhnliche Weise, erzählt er der AZ. Warum ihn der plötzliche Tod besonders schockiert hat, wie Aiwanger zu Arztbesuchen stand – und warum er selbst es ganz anders hält.

Der Tod des Freie-Wähler-Chefs Hubert Aiwanger mit nur 55 Jahren hat Bayern erschüttert. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verliert nicht nur seinen Vize, sondern auch seinen Wirtschaftsminister und langjährigen Koalitionspartner. Auf dem roten AZ-Sofa erzählt er, wie er davon erfahren hat und warum es ihm so schwer fiel, zu glauben, dass ausgerechnet Aiwanger so plötzlich aus dem Leben geschieden war.

Es ist etwa 20.15 Uhr am Abend des 4. November, als Söder eine SMS eines Journalisten erhält. Was denn dran sei an dem Gerücht, dass Hubert Aiwanger verstorben sei? "Ich habe das für völlig absurd gehalten", erinnert sich Söder auf dem AZ-Sofa, im sonst heiteren Saal wird es still.

Die letzte SMS kommt nicht mehr durch

Schließlich habe er am Morgen noch mit seinem Wirtschaftsminister Nachrichten ausgetauscht. Doch Söders SMS mit dem Inhalt: "Bei dir alles okay?" sei dann nicht mehr zugestellt worden.

Der plötzliche Tod macht den Ministerpräsidenten fassungslos, auch, weil er Aiwanger durchaus als sportlich in Erinnerung hat. "Er ist ein sehr vitaler Mensch gewesen, das hat man beim Landesturnfest vor zwei Jahren gesehen."

Aiwanger war kein Fan vom Arzt

So viele Klimmzüge und Liegestütze hätte er selbst nicht geschafft, er sei eher gut im Schwimmen, so Söder. "Große Tiere sind im Wasser ja auch immer leichter zu bewegen."

Sein Vize sei auch "nie wirklich krank gewesen", auch kein Fan vom Arzt. Ganz im Gegenteil zu ihm selbst übrigens, gesteht der Ministerpräsident. "Ich gehe sehr gerne zum Arzt und auch sehr schnell."

Der Tod von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat Söder schockiert. © picture alliance/dpa

Für ihn, aber natürlich noch mehr für dessen Familie sei Aiwangers Tod ein "herber Schlag" gewesen. "Wir waren in der besten Phase unserer gemeinsamen Zusammenarbeit", sagt der Ministerpräsident über seinen Stellvertreter, mit dem er vor allem zu Beginn der gemeinsamen Regierungskoalition durchaus nicht immer einer Meinung war. "Es hatte sich eingegroovt nach all den Jahren."

"Der Mensch selbst fehlt unglaublich"

Als Politiker sei man in Ämtern immer ersetzbar, "Staatsapparate, Ministerien müssen ja besetzt werden. Aber der Mensch selbst fehlt unglaublich."

Seine Lehre? Von einem Tag auf den anderen kann alles anders sein. "Deswegen sollte man, das gilt für uns alle, immer die Zeit genießen."