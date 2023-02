Bayern: Verdi kündigt Warnstreiks in Kitas und Kliniken an

Die Gewerkschaft Verdi hat Warnstreiks in Kitas und Krankenhäusern in Bayern angekündigt. Der stellvertretende Landesbezirksleiter Sinan Öztürk sagte am Montag, zum Auftakt der bundesweiten Tarifrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Kommunen und Bund hätten die Arbeitgeber kein verhandlungsfähiges Angebot gemacht.

13. Februar 2023 - 12:13 Uhr | AZ/dpa

Ein Beschäftigter trägt bei einem Warnstreik eine Warnweste von Verdi. © Tom Weller/dpa/Symbolbild