Bayern-Stars beim Fanclub-Spiel in Tirol

Erstmals gastieren die Bayern beim sogenannten "Traumspiel" in Österreich. Gegen den Fanclub Red Eagles Austria spielen aber hauptsächlich Junioren und gewinnen 3:1.
Am Tag nach seinem Hattrick gegen Leipzig musste Harry Kane in Tirol nur viele Autogramme schreiben, aber nicht wieder auf den Platz.
Am Tag nach seinem Hattrick gegen Leipzig musste Harry Kane in Tirol nur viele Autogramme schreiben, aber nicht wieder auf den Platz. © Sven Hoppe/dpa
Imst

Am Tag nach ihrem fulminanten Auftaktsieg in der Bundesliga waren die Fußball-Profis des FC Bayern München schon wieder im Einsatz. Beim sogenannten "Traumspiel" in Tirol gegen eine Auswahl des Fanclubs Red Eagles Austria mussten die meisten Stars rund 17 Stunden nach dem 6:0 gegen RB Leipzig aber nicht auf dem Platz ran. Sie waren aber mit angereist und schrieben wie Torjäger Harry Kane oder Kapitän Manuel Neuer fleißig Autogramme. 

Die Attraktion war damit eher das Geschehen neben dem Platz. Die 5.000 Zuschauer im Stadion in Ímst sahen ein 3:1 (1:0) für das überwiegend mit A-Jugendspielern agierende Bayern-Team. Die Tore erzielten Aristide Hentcho Nseke (30. Minute), Leopold Schmid (74./Foulelfmeter) und Sadiki Chemwor (80.). Der Bayern-Fanclub durfte in der 77. Minute das Tor zum 1:2 bejubeln. 

Einige Profis im Kurzeinsatz

Trainer Vincent Kompany bot neben Sven Ulreich im Tor bei den Feldspielern nur zu Beginn einige Profis wie Jonathan Tah, Minjae Kim oder den von einer Gesichtsverletzung genesenen Nationalspieler Aleksandar Pavlovic auf. Auch diese wechselte der Belgier aber früh wieder aus. Zum ersten Mal gastierten die Profis des Rekordmeisters zum traditionellen Fanclub-Spiel in Österreich.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

