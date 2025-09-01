AZ-Plus

Bayern-Profi Davies macht nächsten Schritt zum Comeback

Erfreuliche Nachrichten für die Münchner: Nach seiner schweren Knieverletzung hat Alphonso Davies wieder einen Ball am Fuß.
dpa |
Bayern-Profi Alphonso Davies arbeitet nach einer schweren Knieverletzung am Comeback. (Archivbild)
Bayern-Profi Alphonso Davies arbeitet nach einer schweren Knieverletzung am Comeback. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa
München

Fußballprofi Alphonso Davies vom FC Bayern München hat nach seiner schweren Knieverletzung den nächsten Schritt Richtung Comeback gemacht. Der 24-Jährige trainierte am Montag wieder mit dem Ball, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Teamkollege Hiroki Ito, der nach wie vor infolge eines Mittelfußbruchs ausfällt, absolvierte eine individuelle Laufeinheit.

Davies hatte sich bei einem Länderspiel mit Kanadas Nationalmannschaft Mitte März einen Kreuzbandriss samt Knorpelschaden zugezogen. Seitdem fehlt der flinke Außenverteidiger den Bayern. Von einer Rückkehr in den Spielbetrieb ist er auch noch ein ganzes Stück entfernt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

