Bayern-Fußballerinnen brechen Zuschauer-Rekord

Die Fußballerinnen des FC Bayern spielen erstmals in der Bundesliga in der Allianz Arena - und das gleich vor imposanter Kulisse. Der alte Rekord aus Hamburg wird knapp übertroffen.

München

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben in ihrem ersten Bundesliga-Heimspiel in der Allianz Arena direkt einen Zuschauer-Rekord aufgestellt. Das Eröffnungsspiel gegen Bayer Leverkusen besuchten 57.762 Fans, wie der Doublesieger während der Partie mitteilte. Das ist die größte Kulisse für ein Spiel von Fußballerinnen in Deutschland.

Die bisherige Rekordmarke lag bei 57.000 Fans, aufgestellt im März dieses Jahres beim DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem HSV und Werder Bremen (1:2 nach Verlängerung) im Hamburger Volksparkstadion.

In der Bundesliga lag bislang die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt an der Spitze. 38.365 Fans hatten im April 2023 in Köln-Müngersdorf einen 2:0-Sieg der Frankfurterinnnen gesehen.