AZ-Plus

Bayern-Fußballerinnen brechen Zuschauer-Rekord

Die Fußballerinnen des FC Bayern spielen erstmals in der Bundesliga in der Allianz Arena - und das gleich vor imposanter Kulisse. Der alte Rekord aus Hamburg wird knapp übertroffen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Viel Fan-Zuspruch gab's beim Bundesliga-Auftakt in München.
Viel Fan-Zuspruch gab's beim Bundesliga-Auftakt in München. © Sven Hoppe/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben in ihrem ersten Bundesliga-Heimspiel in der Allianz Arena direkt einen Zuschauer-Rekord aufgestellt. Das Eröffnungsspiel gegen Bayer Leverkusen besuchten 57.762 Fans, wie der Doublesieger während der Partie mitteilte. Das ist die größte Kulisse für ein Spiel von Fußballerinnen in Deutschland.

Die bisherige Rekordmarke lag bei 57.000 Fans, aufgestellt im März dieses Jahres beim DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem HSV und Werder Bremen (1:2 nach Verlängerung) im Hamburger Volksparkstadion.

In der Bundesliga lag bislang die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt an der Spitze. 38.365 Fans hatten im April 2023 in Köln-Müngersdorf einen 2:0-Sieg der Frankfurterinnnen gesehen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.