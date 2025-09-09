AZ-Plus

Automesse IAA öffnet

Deutschlands Schlüsselindustrie steht unter Druck, die Gewinne der Autobauer gehen zurück, die Konkurrenz wächst. In München zeigen die Konzerne, wie sie die Kunden locken wollen.
Die IAA in München öffnet für die breite Öffentlichkeit. (Archivbild)
Die IAA in München öffnet für die breite Öffentlichkeit. (Archivbild) © Malin Wunderlich/dpa
München

Die Automesse IAA Mobility öffnet am Dienstag in München. Bis Freitag können sich Besucherinnen und Besucher auf dem Messegelände über Neuheiten der Branche informieren und verschiedene Modelle unter die Lupe nehmen. Offiziell eröffnet werden soll die Messe unter anderem mit einer Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der sich im Anschluss bei einem Rundgang selbst ein Bild machen wird. 

Im Blickpunkt der Messe stehen unter anderem neue Elektromodelle deutscher Hersteller. Die Autobauer stehen derzeit unter Druck. Ob BMW, Mercedes, Volkswagen oder Audi: Alle verzeichneten im ersten Halbjahr deutliche Gewinnrückgänge. 

In diesem Jahr sind auf der IAA so viele chinesische Unternehmen vertreten wie noch nie. 116 Aussteller aus der Volksrepublik zählt die Mobilitätsmesse nach vorläufigen Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA). Von Deutschland abgesehen kommen aus keinem anderen Land so viele Unternehmen nach München.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

