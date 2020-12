Auto nach Crash in zwei Teile gerissen - Fahrerin (21) stirbt am Unfallort

Bei einem Unfall in Altötting wurde ein Auto in zwei Teile gerissen. Die erst 21-jährige Fahrerin starb noch an der Unfallstelle.

01. Dezember 2020 - 07:37 Uhr | AZ

fib Foto Ess Winfried 0049/173/5 10 Bilder vom Unfallort in Altötting: Bei dem Crash wurde der Polo in zwei Teile gerissen, der Kleintransporter wurde schwer beschädigt. fib Foto Ess Winfried 0049/173/5 10 Bilder vom Unfallort in Altötting: Bei dem Crash wurde der Polo in zwei Teile gerissen, der Kleintransporter wurde schwer beschädigt. fib Foto Ess Winfried 0049/173/5 10 Bilder vom Unfallort in Altötting: Bei dem Crash wurde der Polo in zwei Teile gerissen, der Kleintransporter wurde schwer beschädigt. fib Foto Ess Winfried 0049/173/5 10 Bilder vom Unfallort in Altötting: Bei dem Crash wurde der Polo in zwei Teile gerissen, der Kleintransporter wurde schwer beschädigt. fib Foto Ess Winfried 0049/173/5 10 Bilder vom Unfallort in Altötting: Bei dem Crash wurde der Polo in zwei Teile gerissen, der Kleintransporter wurde schwer beschädigt. fib Foto Ess Winfried 0049/173/5 10 Bilder vom Unfallort in Altötting: Bei dem Crash wurde der Polo in zwei Teile gerissen, der Kleintransporter wurde schwer beschädigt. fib Foto Ess Winfried 0049/173/5 10 Bilder vom Unfallort in Altötting: Bei dem Crash wurde der Polo in zwei Teile gerissen, der Kleintransporter wurde schwer beschädigt. fib Foto Ess Winfried 0049/173/5 10 Bilder vom Unfallort in Altötting: Bei dem Crash wurde der Polo in zwei Teile gerissen, der Kleintransporter wurde schwer beschädigt. fib Foto Ess Winfried 0049/173/5 10 Bilder vom Unfallort in Altötting: Bei dem Crash wurde der Polo in zwei Teile gerissen, der Kleintransporter wurde schwer beschädigt. fib/Eß 10 Bilder vom Unfallort in Altötting: Bei dem Crash wurde der Polo in zwei Teile gerissen, der Kleintransporter wurde schwer beschädigt.

Altötting - Am Montagabend ist es auf der Staatsstraße 2107 zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen – eine erste 21-Jährige starb dabei. Wie die Polizei berichtet, fuhr die junge Frau aus dem Landkreis Deggendorf mit ihrem Polo von Kastl in Fahrtrichtung Altötting. Zeitgleich war ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Mühldorf am Inn mit seinem VW T4 in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Unfallbeteiligter kann sich aus Wagen befreien Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kam die 21-Jährige plötzlich ins Schleudern und kollidierte dabei seitlich mit dem entgegenkommenden Auto. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass der Polo in zwei Teile gerissen wurde. Die 21-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 24-Jährige konnte sich noch selbst aus seinem Wagen befreien, er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Lesen Sie auch Polizei löst in Brunnthal Autoposer-Treffen auf X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen An beiden Autos entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 6.000 Euro. Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft Traunstein hat ein unfallanalytisches und -technisches Gutachten angeordnet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Tel. 08671/96440).