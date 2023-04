Ausnahmen bei Rückzahlung von zu viel gezahlten Coronahilfen

Unternehmer und Selbstständige in Bayern müssen künftig nicht mehr ausnahmslos zu viel erhaltene Coronahilfen zurückzahlen. Dies hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen. "Unsere Maxime lautet: Niemand soll durch die Rückzahlung zu viel gezahlter Hilfen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Insbesondere zahlreiche kleine Gewerbetreibende wie Friseure und Solo-Selbständige sehen sich angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation mit der Rückzahlung zu viel gezahlter Corona-Soforthilfen überfordert", sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nach der Sitzung.

18. April 2023 - 14:24 Uhr | dpa

Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Wirtschaftsminister von Bayern, spricht. © Stefan Puchner/dpa