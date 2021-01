Ausgangssperre in Bayern: Diese Regeln gelten während des Corona-Lockdowns

In Bayern gelten erneut und weiterhin weitreichende Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Die AZ erklärt, was jetzt noch erlaubt ist und was nicht.

05. Januar 2021 - 19:24 Uhr | AZ

Läden, die für den täglichen Bedarf unabdingbar sind, bleiben trotz der strengeren Corona-Regeln geöffnet. Alle anderen müssen schließen. © imago/Alexander Pohl