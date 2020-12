Ausgangssperre in Bayern: Diese Regeln gelten während des Corona-Lockdowns

In Bayern gelten erneut weitreichende Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Die AZ erklärt, was jetzt noch erlaubt ist und was nicht.

21. Dezember 2020 - 11:19 Uhr | AZ

Läden, die für den täglichen Bedarf unabdingbar sind, bleiben trotz der strengeren Corona-Regeln geöffnet. Alle anderen müssen schließen. © imago/Alexander Pohl

München - Zur Bekämpfung des Coronavirus gilt seit 16. Dezember ein "harter" Lockdown mit strengen Regeln in Bayern. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist damit wie im Frühjahr nur bei Vorliegen triftiger Gründe möglich. In der Nacht herrscht eine Ausgangssperre. Inhalt:

Arztbesuche, Einkäufe, Dienstleistungen, Aufenthalt

Familie, Freunde, Hausstand und Nachbarn

Weihnachten und Silvester

Sportliche Betätigung und Freizeit

Arbeit und Homeoffice

Durchsetzung und Verstöße Arztbesuche, Einkäufe, Dienstleistungen, Aufenthalt Darf ich weiter einkaufen gehen? Ja. Versorgungsgänge und Einkäufe bleiben erlaubt – jedoch haben mittlerweile nicht mehr alle Geschäfte geöffnet. In den noch geöffneten Läden gelten strenge Regeln – insbesondere mit Blick auf die Einhaltung des Mindestabstands, der Zahl der zulässigen Kunden pro zehn bzw. 20 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie der Maskenpflicht. Ich muss zum Arzt, aber habe keinen Termin, weil die Telefone überlastet sind. Darf ich raus? Arztbesuche bleiben erlaubt. Bitte klären Sie aber vorher mit dem Arzt auf anderem Weg, zum Beispiel per Mail, ab, ob ein persönlicher Besuch überhaupt nötig ist. Dürfen Handwerker zu mir kommen? Berufliche Tätigkeit ist erlaubt. Wenn zu Hause ein Notfall vorliegt, zum Beispiel ein Wasserschaden, Heizungsausfall, eine kaputte Toilette, dann darf ein Handwerker kommen. Alle Arbeiten, die nicht notwendig sind, sollten allerdings auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Wo möglich, ist ein Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten. Darf meine Putzfrau in meine Wohnung zum Arbeiten kommen? Berufliche Tätigkeit ist weiterhin erlaubt. Trotz dieser Erlaubnis sollten aber andere Menschen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, nur in die Wohnung gelassen werden, wenn dies notwendig ist. Generell gilt: Alle Arbeiten, die nicht notwendig sind, sollten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Wo möglich, ist der Mindestabstand einzuhalten. Darf ich einen Umzug durchführen? Jeder ist angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Der Abschluss eines Mietvertrags und eine Wohnungsübergabe sind nicht explizit verboten. Die bekannten Hygieneregeln sollten unbedingt eingehalten werden. Ein Umzugsunternehmen darf den Umzug durchführen, denn berufliche Tätigkeiten sind erlaubt. Familie, Freunde, Hausstand und Nachbarn Das Treffen von Familie und Freunden ist nur eingeschränkt möglich. © Imago Darf ich weiter Freunde und Bekannte treffen? Ja, jedoch mit Einschränkungen. Der Besuch eines anderen Hausstands, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird, bleibt erlaubt. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht. Darf ich meine Verwandten in Pflege- und Altersheimen besuchen? Ja, mit Einschränkungen. Für Altenheime und Seniorenresidenzen, Pflege- und Behinderteneinrichtungen gilt: Jeder Bewohner darf höchstens einen Besucher pro Tag empfangen.

Als Besucher wird nur zugelassen, wer einen aktuellen negativen Corona-Test nachweisen kann (insbesondere Schnelltests). Ein Antigen-Schnelltest darf höchstens 48 Stunden alt sein, ein PCR-Test darf nicht länger als drei Tage zurückliegen.

Das Betreten der Einrichtungen durch Besucher ist nur mit einer FFP2-Maske erlaubt.

Alle Beschäftigten der Einrichtungen haben sich in regelmäßigen Abständen, mindestens zweimal wöchentlich, einem Corona-Test zu unterziehen. Welche zusätzlichen Regeln gelten für Hotspots? Mit dem "harten" Lockdown in Bayern geht eine landesweite Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr einher. Zuvor galt diese Regelung nur für Landkreise oder kreisfreie Städte mit einer Inzidenz von mehr als 200. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist während dieser Zeit nur aus folgenden Gründen zulässig: die Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten

medizinische und veterinärmedizinische Notfälle

die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts

die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen

die Begleitung Sterbender

Handlungen zur Versorgung von Tieren

ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen Weihnachten und Silvester: Welche Regeln gelten über die Feiertage? Während der Weihnachtsfeiertage gelten gelockerte Kontaktbeschränkungen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild Darf ich Weihnachten mit der Familie feiern? Für die Zeit vom 24. bis 26. Dezember gilt in ganz Bayern eine leicht gelockerte Kontaktbeschränkung. Während dieser Tage ist der gemeinsame Aufenthalt mit den Angehörigen des eigenen Hausstands und vier über diesen Hausstand hinausgehenden, zum engsten Familienkreis gehörenden Personen erlaubt. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht. Zum "engsten Familienkreis" gehören Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder sowie die jeweiligen Angehörigen ihres Hausstands. Darf ich Freunde draußen auf einen Glühwein treffen? Nein. Seit dem 9. Dezember ist der Konsum von Alkohol in Innenstädten und sonstigen Orten unter freiem Himmel untersagt. Welche Regelungen gelten für Silvester? Die ursprünglich geplanten Lockerungen für Silvester wurden wegen der dramatischen Corona-Lage wieder verworfen. Das heißt, an Silvester bleibt es bei zwei Haushalten und maximal fünf Personen. Zudem gilt die nächtliche Ausgangssperre sowie ein Böllerverbot. Sportliche Betätigung und Freizeit Sport ist alleine, mit dem eigenen Hausstand oder mit einem weiteren Hausstand sowie einer maximalen Anzahl von fünf Personen erlaubt. © Bernd Thissen/dpa Darf ich noch Fahrradfahren, im Park joggen oder spazieren gehen? Ja. Sport und Bewegung an der frischen Luft, alleine, mit dem eigenen Hausstand und mit einem anderen Hausstand sind erlaubt, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird. Darf ich in die Kirche oder Moschee? Landesweit besteht bei allen Gottesdiensten künftig auch am Platz Maskenpflicht sowie ein Gesangsverbot. Durchgängige Maskenpflicht besteht künftig für alle Beteiligten auch bei sämtlichen Versammlungen nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz. Großveranstaltungen sind untersagt. Arbeit und Homeoffice Homeoffice sollte ermöglicht werden, wo es in Betracht kommt. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Muss ich zur Arbeit? Ich habe dort Kontakt mit vielen Menschen. Die Frage, ob man zur Arbeit muss, ist mit dem Arbeitgeber zu klären. Die Arbeitgeber sind aber aufgefordert, den Mindestabstand zwischen zwei Personen von eineinhalb Metern auch bei der Arbeit sicherzustellen. Heimarbeit, zum Beispiel im elektronischen Homeoffice, sollte ermöglicht werden, wo immer das in Betracht kommt. Habe ich meinem Arbeitgeber gegenüber einen Rechtsanspruch auf Homeoffice? Zur Ausübung beruflicher Tätigkeiten darf man die Wohnung verlassen. Ein genereller gesetzlicher Anspruch auf Homeoffice besteht aber nicht. In manchen Betrieben kann es allenfalls betriebliche oder tarifvertragliche Regelungen dazu geben. Die Arbeitgeber sind aber aufgefordert, Homeoffice-Möglichkeiten so weit wie möglich auszuschöpfen. Mein Arbeitgeber lehnt Homeoffice ab, obwohl es möglich ist. Kann ich Heimarbeit durchsetzen? Eine gesetzliche Pflicht, Homeoffice zu gewähren gibt es derzeit nicht, solange dazu in Ihrem Unternehmen keine betrieblichen oder tarifvertraglichen Regelungen existieren. Muss ich oder mein Kind in die Schule? Die Schulen in Bayern sind seit 16. Dezember geschlossen, auch sonstige Schulveranstaltungen finden nicht statt. Regelungen zur Notbetreuung und zu Angeboten des Distanzlernens werden vom zuständigen Staatsministerium erlassen. Durchsetzung und Verstöße Polizeistreifen werden während der Ausgangsbeschränkungen verstärkt. © Sven Hoppe/dpa Wie wird das Verbot durchgesetzt? Die Polizei ist angehalten, die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen zu kontrollieren. Passierscheine sind allerdings nicht verpflichtend vorgesehen. Die triftigen Gründe, die zum Verlassen der Wohnung berechtigen, sind bei Kontrollen glaubhaft zu machen. Wer setzt die Ausgangssperre durch? Die Polizei wird laut Staatsregierung stichprobenartig Personen kontrollieren, die sich im öffentlichen Raum aufhalten. Im Falle einer Kontrolle sind die triftigen Gründe durch den Betroffenen glaubhaft zu machen. Wie viele Polizisten werden eingesetzt? Erfolgt Unterstützung durch Hundertschaften der Bereitschaftspolizei? Die normalen Polizeikräfte werden durch zusätzliche Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei verstärkt. Was passiert bei Verstößen? Wer dagegen verstößt, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Es können Geldbußen bis zu 25.000 Euro verhängt werden. Kann ich bei einem Verstoß verhaftet werden? Ja. Nach Paragraf 74 des Infektionsschutzgesetzes können bei einem vorsätzlichen Verstoß bis zu fünf Jahre Haft verhängt werden, wenn dadurch jemand zum Beispiel angesteckt wird. Die Staatsregierung aktualisiert die Fragen und Antworten auch online unter der Adresse: