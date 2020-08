Auf Tour München-Venedig vermisste Wanderin meldet sich

Eine junge Dänin wollte zu Fuß von München nach Venedig gehen. Doch seit ihrer fünften Etappe fehlt von der jungen Frau jede Spur.

Bad Tölz - Die Polizei in Bad Tölz hatte nach der der 23-jährigen Dänin Katrine E. gesucht, die im Bereich Vorderriß/Karwendel vermisst wurde. Die junge Frau war dort auf ihrer fünften Etappe auf dem Weg von München nach Venedig unterwegs.

Nachdem die Fahnder am Sonntag die Suche öffentlich machten, meldete sich die Vermisste bei ihren Eltern. Katrines Vater hatte bereits am Samstagabend die Polizei in Bad Tölz informiert und mitgeteilt, dass er seine Tochter nicht mehr telefonisch erreiche. Ungewöhnlich, weil in den Vortagen ein reger Austausch stattgefunden hatte.

Im Bergsteiger-Bus zum letzten Mal gesehen

Nach den Schilderungen des Vaters befand sich seine Tochter auf einer Wanderung von München nach Venedig. Die letzte Nacht, vom 28.08.2020 auf den 29.08.2020, hatte die junge Frau im Gasthof Post in Vorderriß, Lenggries, verbracht. Es konnte ermittelt werden, dass Katrine am Sonntag um 09.53 Uhr in Vorderriss in den "Bergsteiger-Bus" in Richtung Eng, Tirol, einstieg.

Laut ihrem Routenplan wäre für den 29.08.2020 die 5. Etappe von Vorderriß zum Karwendelhaus geplant gewesen. Wie sich herausstellte, hatte die 23-Jährige aber tags zuvor ihr gebuchtes Quartier am Karwendelhaus aus unbekannten Gründen abgesagt. In Eng konnte die Polizei die Dänin in den einschlägigen Übernachtungshäusern bisher auch nicht ermitteln.

Wo genau sich die 23-Jährige aufgehalten hat und warum sie sich nicht gemeldet hat, ist unklar. Für die Polizei ist der Fall nun aber abgeschlossen.

Lesen Sie hier: Bei Suche nach seiner Katze - Mann stürzt von Vordach