Auf 2962 Metern: Deutschlands höchstes Bewerbungsgespräch

Gerade im südlichen Bayern sucht die Deutsche Bahn nach neuen Mitarbeitern – und schickt die besten Kandidaten jetzt sogar zur Zugspitze. Was die Aktion mit dem Fachkräftemangel zu tun hat, wer gesucht wird und was man mitbringen muss.

Gute Mitarbeiter zu finden, ist heutzutage gar nicht so einfach. Arbeitgeber müssen sich durchaus anstrengen, um die Aufmerksamkeit von geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern auf sich zu ziehen.

Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, sagte erst Ende Mai: „Der Fachkräftemangel bleibt eine zentrale Herausforderung für den Wirtschaftsstandort Deutschland.“ Insgesamt waren in dem Monat 634.000 offene Arbeitsstellen bei der Bundesagentur gemeldet. Arbeitslos waren 2,919 Millionen Menschen. Allerdings zeigte eine Studie der Bundesagentur: In 163 von 1200 bewerteten Berufen gab es Engpässe bei der Besetzung offener Stellen.

Die Deutsche Bahn, besser gesagt die DB Regio, sucht ebenfalls neue Mitarbeiter und versucht es in Bayern Ende Juli mit einem außergewöhnlichen Event: Deutschlands höchstem Bewerbungsgespräch.

"Ein erlebnisorientiertes Recruiting"

Der Recruiting-Tag soll auf der Zugspitze stattfinden, mit 2962 Metern Deutschlands höchster Berg. Statt stickigem Büro oder Konferenzraum also Bewerbung als Erlebnis vor Bayerns Bergkulisse.

Gesucht werden der Annonce zufolge Quereinsteiger sowie Schüler, die als Lokführer oder Kundenbetreuer im Nahverkehr arbeiten wollen. Die Standorte: Garmisch-Partenkirchen, Murnau und Weilheim.

Deutschlands höchster Gipfel: die Zugspitze. Bayern gehört für den "Lonely Planet" zu den Top-Zielen des kommenden Jahres. (Archivbild) © Christoph Trost/dpa

Nun, die Zug-spitze hat zumindest schon ein Wort mit der Bahn gemeinsam, aber wie kam es zu der Idee? Und was erwartet man sich von dem alpinen Bewerbungsgespräch?

Eine Bahnsprecherin teilt der AZ mit: „Wir wollten ein erlebnisorientiertes Recruiting mit regionalem Bezug bieten“ - so könnten die Bewerberinnen und Bewerber „unsere Berufe mit bester Aussicht kennenlernen“.

Gerade rund um Garmisch wird Personal gesucht

Die Standort-Wahl ist kein Zufall: „Gerade rund um Garmisch-Partenkirchen und im südlichen Bayern ist der Bedarf hoch - daher richten wir unser Event gezielt auf Bewerberinnen und Bewerber mit Interesse an einem Einstieg in der Region aus“, so die Sprecherin.

Braucht es heutzutage solche Events, um noch an geeignetes Personal zu kommen? „Der Fachkräftemangel stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen - auch uns als Deutsche Bahn.“

Wie viele Kandidaten eingeladen werden

Die 20 besten Kandidatinnen und Kandidaten können es zum Bewerbungs-Gipfel am Samstag, 26. Juli, schaffen, teilt die Bahnsprecherin der AZ weiter mit. Die Anreise auf die Zugspitze ist laut Ankündigung für eingeladene Bewerber inklusive (Das Ticket Zugspitze kostet im Sommer 75 Euro pro Person und beinhaltet Berg- und Talfahrt).

Warum die Bahn auf Quereinsteiger setzt

Warum setzt die Bahn bewusst auch auf Quereinsteiger. wie aus der Ankündigung des Bewerbertags hervorgeht? Man stelle jährlich zwischen 3000 und 4000 solcher Mitarbeiter ein, teilt die Deutsche Bahn dazu mit. „Man sieht: Das ist ein enorm wichtiger Rekrutierungskanal, um hohe Personalbedarfe in den operativen Berufen zu decken.“

Bis 2027 will DB-Regio die Quote selbst verschuldeter Zugausfälle auf unter ein Prozent bringen. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

Was Kandidaten mitbringen müssen: einen Abschluss mindestens der Haupt-/Mittelschule oder eine Berufsausbildung. Man müsse zudem mindestens 20 Jahre alt sein, eine Ausbildung ist ab 17 Jahren möglich. Psychisch sollte man belastbar sein, eine gute Reaktionsfähigkeit und technisches Verständnis haben. Klar ist zudem, dass man sich auf unregelmäßige Schichtarbeit einstellen sollte.

Und was wohl fürs Bewerbungsgespräch gilt: Höhenangst wäre ein bisserl schwierig.