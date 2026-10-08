Hans-Jürgen Buchner alias Haindling ist an Darmkrebs erkrankt. Der Tumor konnte entfernt werden, nun erholt er sich zusammen mit seiner Ehefrau Ulli. Was ihn dabei antreibt.

Ende Mai hat Haindling seine Sommertournee ersatzlos abgesagt – das Mastermind dahinter, Hans-Jürgen Buchner (81), habe gesundheitliche Probleme (AZ berichtete). Anfang Juni ist bekannt geworden, welche: Der Titelmusik-Komponist der bayerischen Kult-Serie "Irgendwie und Sowieso" ist an Darmkrebs erkrankt. Doch zum Glück konnte der Tumor vollständig entfernt werden.

Mit unserer Mediengruppe spricht er darüber, wie er mit seiner Ehefrau Ulli zurück ins Leben finden will. "Auch für sie muss ich wieder gesund werden", sagt Buchner. Ulli ist nicht nur seine Frau, sondern ihm zufolge auch sein bester Freund. Und sie war eine seiner ersten Kundinnen, als er in Straubing ein Keramikatelier eröffnete.

Haindling: "Ich kann sie nicht alleine lassen"

Damals steckte er noch in einer anderen Beziehung, doch ihnen war klar, sie wollten zusammen sein. Seitdem gehen sie gemeinsam durch das Leben. Eine ihrer Leidenschaften: das Töpfern. Er brennt die Keramik, sie bemalt diese. Auch Musik texten sie zusammen.

"Ich kann sie nicht alleine lassen mit der ganzen Sache hier", sagt Buchner. Sein nächstes Musikprojekt ist laut Medienberichten womöglich eine Hymne für alle, die im Krankenhaus arbeiten. Wie es zu seinem wohl bekanntesten Lied kam und welche Rolle Freundschaft in seiner beruflichen Karriere spielte,lesen Sie hier.