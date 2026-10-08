AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • "Auch für sie muss ich gesund werden": Haindling spricht über seinen Krebs

"Auch für sie muss ich gesund werden": Haindling spricht über seinen Krebs

Hans-Jürgen Buchner alias Haindling ist an Darmkrebs erkrankt. Der Tumor konnte entfernt werden, nun erholt er sich zusammen mit seiner Ehefrau Ulli. Was ihn dabei antreibt.
Robert Riedl, Maximilian Neumair |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Hans-Jürgen Buchner mit Ulli: seine Ehefrau und sein bester Freund. Der als Haindling bekannte Musiker ist an Darmkrebs erkrankt.
Hans-Jürgen Buchner mit Ulli: seine Ehefrau und sein bester Freund. Der als Haindling bekannte Musiker ist an Darmkrebs erkrankt.

Ende Mai hat Haindling seine Sommertournee ersatzlos abgesagt – das Mastermind dahinter, Hans-Jürgen Buchner (81), habe gesundheitliche Probleme (AZ berichtete). Anfang Juni ist bekannt geworden, welche: Der Titelmusik-Komponist der bayerischen Kult-Serie "Irgendwie und Sowieso" ist an Darmkrebs erkrankt. Doch zum Glück konnte der Tumor vollständig entfernt werden.

Mit unserer Mediengruppe spricht er darüber, wie er mit seiner Ehefrau Ulli zurück ins Leben finden will. "Auch für sie muss ich wieder gesund werden", sagt Buchner. Ulli ist nicht nur seine Frau, sondern ihm zufolge auch sein bester Freund. Und sie war eine seiner ersten Kundinnen, als er in Straubing ein Keramikatelier eröffnete.

Haindling: "Ich kann sie nicht alleine lassen"

Damals steckte er noch in einer anderen Beziehung, doch ihnen war klar, sie wollten zusammen sein. Seitdem gehen sie gemeinsam durch das Leben. Eine ihrer Leidenschaften: das Töpfern. Er brennt die Keramik, sie bemalt diese. Auch Musik texten sie zusammen. 

"Ich kann sie nicht alleine lassen mit der ganzen Sache hier", sagt Buchner. Sein nächstes Musikprojekt ist laut Medienberichten womöglich eine Hymne für alle, die im Krankenhaus arbeiten. Wie es zu seinem wohl bekanntesten Lied kam und welche Rolle Freundschaft in seiner beruflichen Karriere spielte,lesen Sie hier. 

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.