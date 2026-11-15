"Arbeitsstress an der Garderobe lassen": Traditionsgaststätte am Ammersee setzt auf kreative Auszeit

Eine Runde Kartler, die in einem Wirtshaus schafkopft, hat jeder schon mal gesehen. Kreative mit Pinsel und Malfarben eher nicht. Warum die Postwirtin von Herrsching ein "Wirtshaus-Painting" veranstaltet und wie man sich so einen Abend vorstellen muss.

Herrsching am Ammersee im Landkreis Starnberg. In einem Wirtshaus im Ort hat sich jetzt etwas Besonderes einfallen lassen.

Wer in Bayern ins Wirtshaus geht, trifft sich dort in der Regel mit Spezln auf einen Ratsch und ein Bier, auf ein gemütliches Essen, zum Schafkopfen oder wahlweise zum Watten. Aber waren Sie auch schon mal in einem Gasthaus, um dort gemeinsam zu malen?

Der Gasthof Die Post in Herrsching am Ammersee bietet genau das regelmäßig an, meist einmal im Monat. Der nächste Termin ist am 17. November 2026, ein weiterer im Advent am 15. Dezember.

Thomas Geppert von Dehoga Bayern teilt der AZ mit, dass ihm eine ähnliche Veranstaltung von anderen Wirtshäusern bisher nicht bekannt sei. Also durchaus eine Besonderheit und ein Grund, nachzufragen.

Die Postwirtin in Herrsching am Ammersee setzt auf einen Malabend im Monat. © Elisabeth Hellmann

"Kunst trifft Wirtshauskultur"

In der Ankündigung der Post heißt es: "Kunst trifft Wirtshauskultur". Und: "Unser Wintergarten verwandelt sich in ein gemütliches, kleines Atelier voller Farben, Lachen und Feierabendlaune." Auf Bildern von bisherigen Malabenden sind Farben, Pinsel, Leinwände zu sehen – und dazwischen auch mal ein Aperol Spritz.

Das Gasthaus in der Andechsstraße 1 mit einer Tradition bis zurück ins Jahr 1456 wird von Wirtin Elisabeth Hellmann geführt. "Ich wollte so etwas schon immer machen, weil ich es total cool finde. Gerade in so einem alten Wirtshaus etwas anzubieten, was andere nicht haben", sagt sie der AZ.

Die Postwirtin erzählt, dass sie auch selbst eine künstlerische Ader hat und etwa Bilder fürs Hotel gemalt habe. Abstrakt wird’s bei ihr.

Zusammen Bilder gestalten, das hat beim Gasthof Die Post in Herrsching einen festen Platz im Kalender. © Elisabeth Hellmann

Von Streudeko bis Farbpaletten

Betreut werden die Malabende von Sabine Löschner alias Sabina Helena Fee. Diese schreibt der AZ, was Teilnehmende erwartet: Jeder und jede dürfe zwischen einer großen (40 mal 50 Zentimeter) und zwei kleineren Leinwänden/Keilrahmen auswählen. Genauso kann jeder entscheiden, ob er oder sie am Tisch oder an einer Staffelei malen möchte.

Die Liste an Utensilien, die zur Verfügung stehen, ist lang: Farbpaletten, Wasserbehälter, verschiedene Pinsel, Schwammroller, Schwämme, Spachteln, Kastanien, Zapfen, Blätter, Holzspieße, Wattestäbchen, Kordeln, Dekorationsartikel und Streudeko, Steinchen, Muscheln, Glitzer. Auch Spachtelmasse gibt es.

Die Postwirtin Elisabeth Hellmann hat selbst eine kreative Ader. © Elisabeth Hellmann

Gemalt werde mit "dickflüssiger, deckender Wasserfarbe". Diese werde verdünnt und so könne man auch bedenkenlos mit den Fingern malen. Für diese Farbwahl gibt es einen guten Grund und der hängt mit der Örtlichkeit Wirtshaus zusammen: "Einerseits ist die Farbe wieder abwaschbar, ein anderer Grund für die Wahl der Wasserfarbe ist, dass sie im Vergleich zu Acrylfarbe eher geruchsneutral ist, was vorteilhafter ist, weil in dem Bereich, wo gemalt wird, auch Speisen serviert werden."

Vorkenntnisse sind nicht notwendig

Auch Schürzen, Handschuhe und Lappen muss man nicht selbst mitbringen. Wie schaut es mit Vorkenntnissen aus? Nicht nötig. Löschner teilt mit: "Sinn der Sache ist, sich einfach zu trauen, loszulegen, verschiedene Materialien auszuprobieren und zu schauen, was dabei rauskommt." Es müsse weder ein perfektes Bild sein, noch müsse es etwas Bestimmtes darstellen. Es gehe mehr um expressives und intuitives Malen.

Herrsching am Ammersee im Landkreis Starnberg. In einem Wirtshaus im Ort hat sich jetzt etwas Besonderes einfallen lassen. © imago/Ulrich Wagner

Mit einem Satz fasst es die "Wirtshaus-Painting"-Kursleiterin für die AZ so zusammen: "Don't worry – be creative. Lass den Arbeitsstress und Perfektion an der Garderobe, schnapp dir Pinsel und Farben und mal dich frei nach dem Job. Wellness für Kopf, Herz und Seele gibt's beim Wirtshaus-Painting ganz ohne Termin beim Therapeuten."

Gemeinsame Kreativität als Verbindung

Seit rund einem Jahr gibt es das Angebot. Die Teilnehmerzahl variiere bisher von vier bis zehn, erzählt die Postwirtin Hellmann. Sie spricht immer wieder vom Verbindenden: "Es ist eine Verbindung zwischenmenschlicher Kreativität, Begegnung und bayerischer Wirtshauskultur."

Sabine Löschner (rechts) bei einer früheren Wirtshaus-Painting-Veranstaltung in Herrsching. © Sabine Löschner

Malen und bayerisches Wirtshaus, warum passt das zusammen? Vielleicht passt es auf den ersten Blick eben nicht zusammen, aber genau das reizt die Wirtin an dem Konzept: "Ich bin wahnsinnig unkonventionell. Ich verbinde komplette Gegensätze."

Die Geschichte des Post-Wirtshauses

Die Post in Herrsching war nach eigenen Angaben von 1456 bis 1620 Sitz des bayerischen Adelsgeschlechts "derer von Huntsberg". 1567 wurde daraus ein Gasthaus. Das Landesamt für Denkmalpflege führt den Gasthof und die ehemalige Poststation in seinem Denkmal-Atlas als im Kern wohl aus dem 16. Jahrhundert stammend.

Das Gasthaus und Hotel Zur Post in Herrsching am Ammersee hat eine lange Geschichte. © nk

Man muss sich für das "Wirtshaus-Painting" anmelden, damit genügend Material vorbereitet werden kann. Rund zwei Stunden sind für den kreativen Feierabend eingeplant. Ab 17 Uhr kann es losgehen, letzter Start ist um 18.30 Uhr. Die Teilnahme inklusive Materialien, aber exklusive Getränke und Essen kostet pro Person 39 Euro. Mehr Informationen und Anmeldung: