AZ-Plus

Am Geburtstag: 1. FC Nürnberg bindet Eigengewächs Janisch

Vom Jugendspieler zur Stammkraft: Tim Janisch bleibt dem 1. FC Nürnberg erhalten. Der Verein sieht in dem Verteidiger ein Vorbild.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Tim Janisch wurde in der vergangenen Saison in die erste Mannschaft des 1. FC Nürnberg befördert, heute ist er Stammspieler.
Tim Janisch wurde in der vergangenen Saison in die erste Mannschaft des 1. FC Nürnberg befördert, heute ist er Stammspieler. © Daniel Karmann/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat sein Eigengewächs Tim Janisch "langfristig" an sich gebunden. Der Vertrag mit dem Flügelspieler wurde verlängert, wie der Fußball-Zweitligist am 20. Geburtstag des Profis mitteilte. Bis wann das neue Arbeitspapier von Janisch genau gilt, teilte der "Club" wie üblich nicht mit.

Janisch, der 2016 in die Jugend des FCN kam, sei ein "Paradebeispiel für die Philosophie unseres Vereins", äußerte der Nürnberger Sportvorstand Joti Chatzialexiou laut Mitteilung. "Wir wollen Tim auch in den kommenden Jahren weiterentwickeln, glauben an ihn und gehen mit ihm die dafür notwendigen Schritte."

In der vergangenen Saison kam Janisch zunächst in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz. In der zweiten Saisonhälfte entwickelte sich der gebürtige Nürnberger auf der rechten Seite als Teil einer Fünferkette zum Stammspieler. Auch in den ersten Partien der gerade angelaufenen Saison setzt Trainer Miroslav Klose in beiden Spielen jeweils über die volle Spielzeit auf Janisch.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.