Alte Bauernregel zum Martinstag: So hart soll das Wetter im Winter werden

Wie wird das Wetter bei den Sankt-Martins-Umzügen in dieser Woche? Die aktuellen Vorhersagen halten gleich zwei Überraschungen parat.

"Ich geh’ mit meiner Laterne, und meine Laterne mit mir": In dieser Woche ziehen rund um den Martinstag am Mittwoch, 11. November, wieder die Kinder mit ihren Laternen durch die Straßen und singen fröhlich Lieder. Doch spielt das Wetter in diesem Jahr auch mit? Oder fällt der Sankt-Martins-Umzug ins Wasser? In den aktuellen Vorhersagen für diese Woche gibt es gleich zwei Wetter-Überraschungen.

Sankt Martin war bekanntlich ein römischer Soldat, der seinen Mantel an einem kalten Wintertag mit einem Bettler teilte. In der Nacht erschien ihm eben dieser Bettler im Traum, um sich als Jesus Christus zu erkennen zu geben. Daher ist es schon lange Brauch, dass Kinder mit Laternen und Fackeln durch die Straßen ziehen und Lieder trällern.

Rund um den Martinstag gibt es auch zahlreiche Bauernregeln. Ihr Kern: So wie das Wetter am Martinstag wird, so wird der Winter. Die Regeln lauten beispielsweise:

"Hat Martini einen weißen Bart, dann wird der Winter lang und hart"

"Wenn an Martini Nebel sind, wird der Winter meist gelind"

"Ist Martini trüb und feucht, wird gewiss der Winter leicht"

"An Martini Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein"

Wie wird das Wetter am Martinstag? Vorhersage für Deutschland

Doch wie wird das Wetter in diesem Jahr bei den Umzügen? Und welche Bauernregeln rücken besonders in den Fokus? Diplom-Meteorologe Dominik Jung ordnet die aktuellen Vorhersagen für die AZ ein. Die Tage im Überblick:

Mittwoch (11. November): Am Martinstag selbst ist das Wetter in Deutschland zweigeteilt. Das Temperaturgefälle könnte kaum größer sein. Im Südwesten und am Alpenrand gibt es dank Föhn bis zu 17 Grad Celsius. In der Osthälfte hängt dagegen zäher Nebel bei nur rund 3 Grad, nachts mit leichtem Frost. Von Südwesten zieht neuer Regen über die Mitte des Landes bis in den Osten. Zwischen Rhein und Main sollten Kinder bei den Martins-Umzügen Regenjacken und Schirme dabei haben. Im Norden, Nordosten und Südosten bleibt es meist trocken.

Umzugswetter in München und dem Umland? So wird das Wetter am Martinstag

München und das Umland schließen sich dem frühlingshaften Wetter an. „Der Martinstag wird in München der wärmste Tag der Woche“, sagt Jung. Der Föhn vom Alpenrand hält den Regen weitgehend fern. Es bleibt größtenteils trocken bei 12 bis 15 Grad. Um 17 und 18 Uhr, wenn viele Umzüge starten, liegen die Temperaturen bei rund 10 Grad. "Ein paar Tropfen sind nicht ganz ausgeschlossen, aber insgesamt sieht es für die Umzüge gut aus“, so Jung.

Und welche Bauernregel passt nun am besten? "Ist Martini trüb und feucht, wird gewiss der Winter leicht" deckt sich am besten mit dem aktuellen Wetter. Dass der Winter 2026/27 in Deutschland eher mild wird, zeigen auch die aktuellen Langzeitprognosen.

So wird das Wetter bei den Laternenumzügen: Freitag wird ungemütlich

Donnerstag (12. November): Das Wetter in Deutschland bleibt weiterhin zweigeteilt. Während die Temperaturen im Süden und Südwesten bei milden 10 bis 14 Grad liegen, erreichen sie im Norden und Nordosten maximal 6 Grad. Der Regen zieht nach Osten ab, im Norden und in der Mitte reißt es zeitweise auf. In der Nacht zum Freitag setzt im Süden neuer, teils kräftiger Regen ein. In München und dem Umland bleibt es weiterhin mild bei 11 bis 14 Grad. Zunächst bleibt es trocken, doch ab dem späten Abend kommt von Westen her Regen auf.

Freitag (13. November): Eine neue Kaltfront bestimmt das Wetter in Deutschland – und lässt die Temperaturen heftig stürzen. Sie gehen um bis zu 8 Grad zurück und erreichen nur noch Höchstwerte von 9 Grad. Besonders südlich der Donau regnet es länger, im Bergland mischen sich Schneeflocken dazu. "Für Umzüge am Freitag ist das der ungemütlichste Tag der Woche", betont Jung.

An einigen Tagen in dieser Woche brauchen die Kinder Regenjacken, wenn sie mit Laternen bei Sankt-Martins-Umzügen durch die Straßen ziehen. © Sebastian Gollnow

Ideales Wetter für Martinsumzüge am Samstag

Das Wetter in München und dem Umland schließt sich dieser Vorhersage an. "Wer am Freitag einen Umzug hat, braucht einen Regenschutz. Und wer Kerzen in den Laternen hat, sollte lieber auf LED-Stäbe umsteigen", erklärt Jung. Bei 5 bis 8 Grad fällt vereinzelt Regen, der stellenweise dennoch länger anhält. Im höheren Voralpenland schneit ab etwa 1000 bis 1200 Metern.

Samstag (14. November): Wenn sich der Nebel am Samstagmorgen verzogen hat, klart das Wetter auf. Vielerorts scheint die Sonne bei Temperaturen von 4 bis 9 Grad. Abends wird es dann kalt mit 0 bis -3 Grad. "Für Laternenumzüge ist das ideal, die Kinder sollten aber Mütze und Handschuhe tragen", so Jung.

Wetter am Wochenende: So wird es in München

Der Tag beginnt in München und dem Umland ebenfalls mit zähem Nebel oder Hochnebel. Wenn sich dieser verzogen hat, wird der Himmel oft klar und sonnig bei 4 bis 7 Grad. Abends kühlt es dann schnell ab, in der Nacht kann es bei -3 Grad glatt werden.

Sonntag (15. November): Das Wochenende endet wechselhaft. Von Nordwesten ziehen neue Wolken auf. Im Norden kann es etwas regnen, an der Küste wird es stürmisch. Im Süden bleibt es überwiegend trocken bei 5 bis 9 Grad. In München und dem Umland wird es wechselnd bewölkt und meist trocken bei 5 bis 8 Grad. Morgens kann es noch frostig und neblig sein.

Wetter in der Sankt-Martins-Woche hält gleich zwei Überraschungen parat

Das Wetter in der Sankt-Martins-Woche hält also einige Überraschungen parat. "Die größte ist der Temperatursprung innerhalb Deutschlands: Am Martinstag trennen den föhnigen Alpenrand und den Nebel im Osten rund 14 Grad. In Oberbayern können Kinder mit der Laterne fast ohne Winterjacke loslaufen, in Sachsen oder Brandenburg ist es gleichzeitig nebelgrau und knapp über dem Gefrierpunkt", ordnet Jung ein.

Die zweite Überraschung ist ein heftiger Temperatursturz. Von Mittwoch auf Freitag kühlt es im Süden um bis zu zehn Grad ab. In den Bergen schneit es sogar. Ab dem Wochenende bringen klare Nächte dann den ersten verbreiteten Frost, verbunden mit Glättegefahr. "Einen richtigen Wintereinbruch mit Schnee im Flachland, auch in München, sehe ich nach aktuellem Stand aber nicht. Ab Mitte der kommenden Woche wird es eher wieder milder", zieht Jung sein Fazit.