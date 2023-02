Aiwanger: Stammtische vielfach die besseren Politik-Berater

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger setzt bei der Ausrichtung seiner Politik gerne auf die Stammtische in Bayern. "Wir Freien Wähler standen immer an der Seite des normalen Volkes, der normalen Bevölkerung, die dafür sorgt, dass dieses Land funktioniert", sagte Aiwanger am Mittwoch beim politischen Aschermittwoch in Deggendorf. "Das ist unser Parteiprogramm, da brauchen wir keine Ideologie dazu, da brauchen wir in vielen Fällen nur den Stammtisch als die besseren politischen Berater."

22. Februar 2023 - 13:10 Uhr | dpa

Bayerns Wirtschaftsminister und Parteivorsitzender der Freien Wähler Hubert Aiwanger beim politischen Aschermittwoch. © Daniel Löb/dpa