Hubert Aiwangers Nachfolger im Kabinett sind nun offiziell im Amt. Im Landtag gibt es lobende und aufmunternde Worte für die Neuen. Aber auch Kritik an der Personalauswahl – vor allem aus einem Grund.

Knapp drei Wochen nach dem plötzlichen Tod von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sind die nötigen Neubesetzungen im Kabinett vollzogen. Der Landtag stimmte mit der Mehrheit der schwarz-orangen Koalition den Personalvorschlägen der Freien Wähler und anschließend formal von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu.

Neuer Wirtschaftsminister ist damit der bisherige Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt – dem als Staatssekretär der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der Freie-Wähler-Fraktion, Felix Locke, nachfolgt. Neuer stellvertretender Ministerpräsident ist Umweltminister Thorsten Glauber. Gotthardt und Locke wurden im Landtag auf ihre neuen Ämter vereidigt – bei Glauber, der die Aufgabe als Söder-Vize übernimmt, war dies nicht nötig.

Söder lobt Personalauswahl

Söder und Fraktionschefs auch der anderen Fraktionen würdigten in ihren Reden erneut Hubert Aiwanger – dessen Tod habe die Zeit stillstehen lassen. Dennoch müsse sich das Leben weiterentwickeln, sagte Söder. In der Koalition gehe es nun um Kontinuität und Stabilität. Den neuen Wirtschaftsminister lobte er als fleißig, engagiert und anerkannt in Wirtschaftsfragen. Und Glauber bringe viel Erfahrung und Kompetenz mit und sei "ein Urgestein der Freien Wähler".

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze wünschte den neuen Kabinettsmitgliedern viel Erfolg – kritisierte aber auch die Personalauswahl der Freien Wähler: Diese hätten die Chance verpasst für eine stellvertretende Ministerpräsidentin und eine weitere Frau im Kabinett – und das im Jahr 2026. "Das F in Freie Wähler steht offenbar nicht für Frauen", klagte Schulze.

Keine Frau bekam bei den Freien Wählern neues Amt

Die Freien Wähler hatten am Montag entschieden, die Spitzenämter ihres verstorbenen Parteivorsitzenden auf mehrere Politiker aufzuteilen – eine Frau war zunächst nicht dabei. Als stellvertretender Ministerpräsident kam eben Umweltminister Glauber zum Zug – und nicht Kultusministerin Anna Stolz.

Zum neuen parlamentarischen Geschäftsführer wählte die Freie-Wähler-Fraktion am Dienstag den Abgeordneten Martin Behringer aus Niederbayern.

Chef der Bundespartei und einer von künftig zwei Landesvorsitzenden soll Digitalminister Fabian Mehring werden. Den Co-Landesvorsitz als Teil einer Doppelspitze soll jemand aus dem Kreis der Kommunalpolitiker übernehmen – hier wurde aber zunächst kein Name genannt. Als Favoritin gilt Aiwangers langjährige Partnerin Tanja Schweiger, Landrätin im Kreis Regensburg. Die finale Entscheidung über die neuen Parteivorsitzenden soll im Dezember bei einer Landesversammlung und im Januar bei einer Bundesversammlung fallen.

Aiwanger war am 4. November leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Am Wochenende war er beigesetzt worden.