Acht Jahre lang lenkte Hubert Aiwanger die Wirtschaftspolitik des Freistaats. Nach seinem plötzlichen Tod bleibt neben dem Lob für seine Art und Bürgernähe die Frage: Was hat seine Politik für den Standort Bayern tatsächlich bewirkt?

Viele haben seine Bürgernähe und seine direkte Art geschätzt: Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wird infolge seines plötzlichen Todes als Mensch und Politiker geehrt. Doch was hat er in seiner Rolle als Wirtschaftsminister erreicht? Die AZ blickt auf die vergangenen acht Jahre zurück.

Insgesamt verzeichnete der Freistaat seit 2018 ein preisbereinigtes Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von drei Prozent – die wichtigste Kennzahl zur Messung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes. Deutschland wuchs im selben Zeitraum um lediglich 1,3 Prozent. Was auffällt bei Betrachtung der einzelnen Jahre: Im Corona-Jahr 2020 ist die Wirtschaft in Bayern stärker eingebrochen als auf Bundesebene (Bayern: minus 5,5 Prozent, Bund: minus fünf Prozent). Umgekehrt ist 2021 die Wirtschaft im Freistaat wieder stärker gestiegen als im Rest Deutschlands (Bayern: 4,2 Prozent, Bund: 2,7 Prozent).

Die Abweichungen im Guten wie im Schlechten sind in erster Linie auf strukturelle Unterschiede der bayerischen und der gesamtdeutschen Wirtschaft zurückzuführen, nicht auf Maßnahmen Aiwangers. Bayern ist industriell und beim Exportgeschäft stärker aufgestellt – Krisen schlagen härter ein, aber der Freistaat erholt sich auch schneller.

Aiwangers Corona-Politik: "Vernünftiger Mittelweg"

Trotzdem ist Aiwangers Handschrift in der Wirtschaftspolitik zu erkennen, etwa beim Umgang mit der größten wirtschaftlichen Krise seit 2009: der Corona-Pandemie. Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), urteilt auf Nachfrage der AZ: "Unternehmen konnten in der Pandemie schnell und unbürokratisch Hilfe erhalten, was viele Betriebe vor dem Aus bewahrt hat. Dabei hat sich Hubert Aiwanger stets entschlossen dafür eingesetzt, dass bayerische Betriebe von Corona-Hilfen so weit wie irgendwie möglich profitieren konnten."

Markus Söder (CSU, r.), Ministerpräsident von Bayern, spricht neben Hubert Aiwanger nach einer Kabinettssitzung zur weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie auf einer Pressekonferenz im Jahr 2020. Hinter ihm ist auf einem Monitor eine Karte zu sehen, auf der die aktuelle Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Europa dargestellt wird. © Matthias Balk/dpa

Das Bayerische Wirtschaftsministerium (StMWi) ergänzt auf AZ-Anfrage: "Dabei ermöglichte die bayerische Härtefallhilfe eine gezielte Unterstützung von Unternehmen, die trotz erheblicher pandemiebedingter Belastungen von den bundesweiten Hilfsprogrammen nicht erfasst wurden." Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern, erinnert sich laut BR an Anrufe und SMS des Ministers in dieser Zeit. Mal habe er nach der Lage einer bestimmten Firma gefragt, mal danach, wie es mit der Auszahlung der Fördermittel laufe.

Aiwanger setzte sich zudem öffentlich für frühere Lockerungen und Öffnungen von Handel und Gastronomie ein. Anfang 2021 war er dafür, den "vernünftigen Mittelweg zu gehen", anstatt monatelang alles zuzusperren – und stritt sich deshalb öffentlich mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der einen deutlich zurückhaltenderen Kurs vertrat. Trotz der öffentlichen Zankerei trug Aiwanger formal Söders Maßnahmen mit.

Aiwangers Energiepolitik: Vorreiter bei Wasserstoff

Das StMWi hebt bei der Energiepolitik den unter Aiwangers Leitung entwickelten "Energieplan Bayern 2040" hervor, der aus fünf Teilstrategien (Erneuerbare Energien, Versorgungssicherheit, Speicher, Wärme und Wasserstoff) besteht. Zum Thema Versorgungssicherheit heißt es: "Als Beispiel sei der persönliche Einsatz von Staatsminister Aiwanger vor Ort für den im Jahr 2025 erlassenen Planfeststellungsbeschluss zum Energiespeicher Riedl im Landkreis Passau, geplant als einer der größten Stromspeicher Bayerns, genannt." Mit der von Aiwanger ins Leben gerufenen Initiative "Verteilnetz und Erneuerbare Energien Bayern" sei die bessere Synchronisation des Ausbaus der Stromverteilernetze mit dem zügigen Ausbau Erneuerbarer Energien und Energiespeicher gewährleistet worden.

Hubert Aiwanger (r.), Heike von der Heyden, Geschäftsführerin von Qair, halten neben Martin Neumeyer, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Staatsforsten, Beispielbilder von einem Windrad nahe Starnberg. © Armin Weigel/dpa

Der prominenteste Vorstoß bei den Erneuerbaren Energien ist Aiwangers Lockerung des Abstandsgebots zwischen Windrädern und Wohnbebauung, das seit 2022 nur noch 1000 Meter betragen muss. Zudem gilt die Abstandsregel seitdem nicht mehr entlang von Autobahnen oder Eisenbahnstrecken, in Gewerbegebieten oder im Wald. Im Rahmen der Windenergieoffensive "Aufwind" werden Kommunen und Landkreise seit 2020 bei der Planung, Entwicklung und Öffentlichkeitsarbeit in der Initialphase eines Windenergieprojektes unterstützt, teilt das StMWi mit.

Hubert Aiwanger (l.) und der Geschäftsführer der Bürgerwindenergie Gebenbach GmbH & Co. KG, Erich Wust, stehen auf dem Gondeldach des Windrads des Bürgerenergieparks Gebenbach. © Nicolas Armer/dpa

Das sind Maßnahmen, um Bayerns Versäumnisse in Sachen Windkraft aufzuholen. Die aber bislang nur begrenzt greifen: Im bundesweiten Vergleich der Flächenländer liegt Bayern bei der installierten Leistung pro Quadratkilometer trotzdem noch immer auf dem letzten Platz. Im Jahr 2025 wurden lediglich 17 Windkraftanlagen in Betrieb genommen und 196 genehmigt. In den größten Flächenländern abseits des Freistaats wurden 210 (Niedersachsen), 264 (Nordrhein-Westfalen) und 36 (Baden-Württemberg) neu in Betrieb genommen. Genehmigt wurden 823, 963 und 100.

Hubert Aiwanger steht an der Pumpstation der Gastransportleitung "Augusta“ an einer Wartungsschleuse. Die Pipeline wird so gebaut, dass sie später auch mit Wasserstoff betrieben werden kann. © Stefan Puchner/dpa

Vorreiter ist Aiwanger hingegen beim Energieträger Wasserstoff. Dieser kann etwa Erneuerbare Energie speichern und so später nutzbar machen oder transportieren. Das ist gerade dann wichtig, wenn direkter Strom an seine Grenzen stößt. Das StMWi teilt mit: "Dass Bayern in Sachen Wasserstoff Pionier war und ist sowie eine breite Basis aufgebaut hat, ist maßgeblich auch ihm zu verdanken." Er war bereits 2019 einer der Initiatoren für die Gründung des Zentrums Wasserstoff. Bayern und des Wasserstoffbündnisses Bayern mit mehr als 420 Partnern, um die Technologie in die Praxis zu übersetzen.

Aiwanger setzte auf Aus- und Weiterbildung

Aiwanger hielt Qualifizierung für den "Schlüssel für den Erfolg unserer Wirtschaft", weshalb er etwa den Meisterbonus 2023 von 1500 auf 3000 Euro erhöhte. Auf Nachfrage der AZ teilt die IHK München und Oberbayern mit, dass sie zusammen mit dem StMWi als Fördermittelgeber das Programm AusbildungsScouts betreibe, bei dem aktuelle Azubis in Schulen gehen und von ihrem Berufsalltag berichten. Das StMWi fördert zudem seit 2018 die "Taskforce Fachkräftesicherung FKS+", bei der ein Team von derzeit 14 Personen Betriebe aller Branchen bayernweit zu Themen der Arbeits- und Fachkräftesicherung unterstützt.

KI und Robotik gegen den demografischen Wandel

Weil Weiterbildung und Zuwanderung den durch die Demografie bedingten Fachkräftemangel allein nicht abfedern können, setzte Aiwanger auch auf Robotik und Künstliche Intelligenz als Innovations- und Produktivitätstreiber: "Robotik, Digitalisierung und KI können Menschen von körperlich belastenden und wiederholbaren Tätigkeiten entlasten und dort Arbeitskräfte ersetzen, wo sie künftig fehlen." Im Jahr 2024 legte das StMWi daher den Digitalbonus.Bayern neu auf, bei dem Unternehmen für Investitionen in diese Bereiche einen Zuschuss von bis zu 7500 Euro und bei besonderem Innovationsgehalt sogar bis zu 30.000 Euro erhalten.

Hubert Aiwanger spricht im Juli 2026 auf dem Halbleiter-Kongress in München. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Dieser Bonus ist Teil der "Hightech Agenda Bayern" (HTA), welche den Freistaat als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort mit Investitionen in Höhe von 5,5 Milliarden Euro stärken soll. Brossardt von der vbw sagt: "Unsere Patentanalysen zeigen mittlerweile, dass das Früchte trägt und der Freistaat beispielsweise bei Weltklassepatenten in Künstlicher Intelligenz eine höhere Dynamik aufweist als Deutschland insgesamt, aber auch als die EU und sogar die USA."

Hubert Aiwanger im Gespräch mit den Astronauten Matthias Maurer (r.) und Alexander Gerst (l.). Im Jahr 2018 nannte Aiwanger Söders Raumfahrt-Ambitionen noch "Bavarian Größenwahn". © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die gemeinsam von Wirtschafts-, Wissenschafts- und Digitalministerium verantwortete Agenda stammt jedoch nicht aus der Feder von Aiwanger, sondern hat ihren Ursprung in dem von Söder vorangetriebenen Raumfahrtprogramm "Bavaria One". Dieses bezeichnete Aiwanger 2018 noch als "Bavarian Größenwahn" und sah die Staatskassen dadurch gefährdet. In seiner Zeit als Wirtschaftsminister ruderte er zurück und räumte ein, dass die Bedeutung der stark wachsenden Luft- und Raumfahrtbranche sprunghaft gestiegen sei.

Aiwangers Förderung von Mittelstand und Land

In seiner Zeit als Verwaltungsratsvorsitzender der LfA Förderbank Bayern hat Aiwanger Ende 2024 den von der Bayerischen Staatsregierung beschlossenen Ausbau der LfA zu einer starken Mittelstands- und Transformationsbank vorangetrieben. "Mehrere Kreditprodukte der LfA wurden neu ausgerichtet sowie für den größeren Mittelstand geöffnet, Darlehenshöchstbeträge angehoben und das Angebot an Risikoentlastungen ausgeweitet", teilt das StMWi mit. Das ist deshalb wichtig, weil viele mittelständische Betriebe in neue Technologien investieren müssen, aber bei Hausbanken keine ausreichenden Kredite bekommen.

LfA-Vorstandschef Bernhard Schwab und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Unter Aiwanger wurde die LfA zu einer Mittelstands- und Transformationsbank ausgebaut. © Tanja Huber/dpa

In Aiwangers Amtszeit flossen über 93 Prozent der Fördermittel der Regionalförderung in den ländlichen Raum. Insgesamt konnten mit Zuschüssen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro rund 4300 Investitionen begleitet werden. "Wir wollen wirtschaftliche Stärke nicht nur im Großraum München, sondern in allen Teilen Bayerns gleichermaßen fördern", sagte Aiwanger dazu in diesem Jahr.

Aiwangers Bürokratieabbau: "Stets auf niedrigere Hürden gepocht"

Aiwanger war auch der Abbau von Bürokratie wichtig. Vbw-Chef Brossardt lobt: "So hat er eine landesweite Initiative zum Bürokratieabbau für Mittelstand und Handwerk gestartet, den Startschuss für ein innovatives KI-Entwicklungsprojekt zur Reduzierung bürokratischer Prozesse gegeben sowie auch stets auf niedrigere Hürden und reduzierte Nachweispflichten bei Ausschreibungen und Vergabeverfahren gepocht." Die IHK stimmt dem zu, merkt aber an: "Trotz erkennbarer Fortschritte sind weitere Entlastungen durch weniger Nachweis- und Berichtspflichten, schnellere Genehmigungen und vollständig digitale Verfahren notwendig."

Tobias Gotthardt (Freie Wähler) sitzt vor seiner Vereidigung als neuer Wirtschaftsminister im Bayerischen Landtag. © Julian Degler/dpa

Heißt: Das StMWi unter der neuen Führung von Tobias Gotthardt (FW) darf sich auf den Fortschritten unter Aiwanger nicht ausruhen. Die vbw bilanziert in einer Studie von Ende Oktober, dass Bayern ein starker Wirtschaftsstandort sei, aber eine Trendwende bei den Standortbedingungen noch nicht erreicht sei. Demnach erwarten die Unternehmen weniger Bürokratie und wettbewerbsfähige Energiepreise.

Gerade in diesen Bereichen kann Bayern selbstständig noch eine Schippe drauflegen. Zum Ausbau der Stromnetze merkte der Bayerische Beauftragte für Bürokratieabbau, Walter Nussel (CSU), im Sommer an: "Deshalb müssen wir dort, wo es rechtlich möglich ist, Verfahren vereinfachen, standardisieren und digitalisieren." Auch bei der Genehmigung und dem Bau neuer Windkraftanlagen muss der Freistaat das Tempo anziehen, um die jahrelang strenge Abstandsregel auszugleichen.