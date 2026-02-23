AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • "80 Prozent, die nicht zustimmen": Wie steht es um die AfD in Bayern?

"80 Prozent, die nicht zustimmen": Wie steht es um die AfD in Bayern?

In ostdeutschen Bundesländern amtieren bereits Bürgermeister der AfD. Kann die Partei auch in Bayern Rathäuser oder Landratsämter erobern? Eine Expertin gibt eine Einschätzung.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 9  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Am 8. März findet in Bayern die Kommunalwahl statt. (Symbolbild)
Am 8. März findet in Bayern die Kommunalwahl statt. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Die AfD wird in Bayern nach Einschätzung der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch bei der Kommunalwahl am 8. März kein Rathaus oder Landratsamt erobern. Wohl aber dürften es Kandidaten der Partei in die Stichwahl schaffen. 

"Ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass es die AfD in Stichwahlen schaffen kann. Aber man muss sich immer wieder vor Augen führen: Die AfD hat zwar jetzt in Bayern bei Umfragen 20 Prozent Zustimmung, aber es gibt eben auch 80 Prozent, die nicht zustimmen", sagte die Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing. "Und einem großen Teil dieser 80 Prozent, die nicht hinter der AfD stehen, wird jede Partei außer einer extremistischen recht sein. Das wird nach meiner Einschätzung dazu führen, dass die AfD in Stichwahlen nicht erfolgreich sein wird."

"Ohne genau auf die Person zu achten"

Kommunalwahlen seien zwar Persönlichkeitswahlen. "Aber der Teil der Wählerschaft, der extrem unzufrieden ist mit der Politik und der dieser Behauptung der AfD glaubt, dass die anderen Parteien alles angebliche Alt- und Mainstreamparteien sind, wählt AfD-Politiker, ohne genau auf die Person zu achten." Das wisse man aus anderen Wahlen.

Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch leitet die Akademie für Politische Bildung Tutzing. (Archivbild)
Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch leitet die Akademie für Politische Bildung Tutzing. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

"Da geht es dann wirklich darum, diese Ablehnung zu zeigen gegenüber den bisherigen politischen Verantwortlichen und mit ihnen zu brechen." Aber auch das werde nicht zum Sieg aus einer Stichwahl heraus führen.

Das sind die OB-Kandidaten

Hat kein Kandidat für einen Bürgermeister-, Oberbürgermeister- oder Landratsposten die absolute Mehrheit am 8. März, so folgt zwei Wochen später die Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Kandidaten.

Die AfD tritt in Bayern nicht flächendeckend bei der Wahl an. In den beiden größten Städten des Freistaats, München und Nürnberg, gibt es jedoch Kandidaten der Partei fürs OB-Amt. Ebenso kandidieren Partei-Vertreter bei zahlreichen Landratswahlen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
9 Kommentare
Artikel kommentieren
  • dakaiser vor einer Stunde / Bewertung:

    Frau Münch, die in ihrer eigenen Talkshow-Blase lebt, schätzt das ganze völlig falsch ein....fürchte ich..

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der wahre tscharlie vor 16 Stunden / Bewertung:

    Ich glaube es gibt in Deutschland keine Partei, die den Bürger*innen so exessiv deutlich zeigt, wie man Politik und Familie verbinden kann. Eine absolute Win-Win-Situation.
    Da wird ihr Wahlwerbeslogan, "Unser Geld für unsere Leute" Wirklichkeit.

    Zusätzlich kommen noch die ganzen Affären. Ich weiß nicht ob sich noch jemand an die Anfangszeit der AfD erinnert, als sie an ihre Wähler*innen Gold verkauften. Dieses Schlupfloch hat die damalige Regierung schnell geschlossen.
    Dann die "GOAL"-Affäre, die Weidel-Affäre in ihrem Wahlkreis am Bodensee. Usw.

    Und dann muß man mal deren Parteiprogramm lesen....was da teilweise für absurde Dinge drinstehen....
    Ich glaube nicht, dass ich den Satz mit dem Metzger und seinen Kälbern schreiben muß....

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Knitterface vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Der wahre tscharlie

    Man braucht bloß einen genaueren Blick ins Progrmm werfen, um zu sehen, es kann immer schlimmer kommen.
    Warum wünsche ich mir immer öfters den antifaschistischen Schutzwall zurück?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.