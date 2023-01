170-köpfige Delegation bei Trauergottesdienst in Rom

Eine 170-köpfige Delegation aus Bayern, angeführt von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), wird zum Trauergottesdienst für Benedikt XVI. am Donnerstag in Rom erwartet. Der Abordnung gehören nach Angaben der Staatskanzlei große Teile des Kabinetts, Kardinal Reinhard Marx und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) an.

03. Januar 2023 - 17:15 Uhr | dpa

Der Leichnam des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. ist im Petersdom im Vatikan aufgebahrt. © Andrew Medichini/AP/dpa