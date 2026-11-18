18. November 2026 - 18:47 Uhr

Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 Meter pro Sekunde, 38 kn, Beaufort 8) gerechnet werden.

Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 18.11.2026 18:47 Uhr bis 18.11.2026 21:00 Uhr