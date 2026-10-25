Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN

25. Oktober 2026 - 09:25 Uhr

Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7) aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 Meter pro Sekunde, 38 kn, Beaufort 8) gerechnet werden.

Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 25.10.2026 15:00 Uhr bis 25.10.2026 19:00 Uhr