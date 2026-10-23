Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN

23. Oktober 2026 - 17:58 Uhr

Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 Meter pro Sekunde, 30 kn, Beaufort 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 Meter pro Sekunde, 35 kn, Beaufort 8) gerechnet werden.

Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 24.10.2026 04:00 Uhr bis 24.10.2026 16:00 Uhr