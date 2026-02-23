Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN

23. Februar 2026 - 06:07 Uhr

Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 Meter pro Sekunde, 35 kn, Beaufort 8) gerechnet werden.

Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 23.02.2026 06:07 Uhr bis 23.02.2026 10:00 Uhr